Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На Кубани 16-летняя девочка родила в туалете, убила младенца и скончалась

10:35:1510/5/2021Фото: Pixabay
0

Мать постоянно колола дочери препарат, чтобы спровоцировать выкидыш.

На данный момент ведется расследование всего инцидента

Как стало известно, девочка переехала вместе с мамой из Украины в Славянск-на-Кубани два года назад. Сначала она ходила в местную школу, а после — в электро-технологический техникум. Затем она начала встречаться с молодым человеком, но роман продлился недолго.

Девушка узнала, что беременна, но матери об этом не сообщила. Но после мама девочки узнала и поставила на учет в женской консультации.

23 сентября у девочки начались схватки, и она родила в уличном туалете. После этого девушка задушила ребенка и выбросила его тело на улицу. У самой молодой мамы открылось сильное кровотечение, но даже после этого ее мать не стала обращаться к врачам. Через три дня девочка умерла.

На данный момент ведется расследование всего инцидента. У следователей есть подозрения на мать девушки, что именно она спровоцировала выкидыш. По информации ведомства, еще во время беременности женщина колола своей дочери препарат, который должен был вызвать именно такую реакцию.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
беременностьсмерть младенцаподросток умер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что грозит матери девушки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На Кубани 16-летняя девочка родила в туалете, убила младенца и скончалась
10:35:15 10/5/2021
На Кубани 16-летняя девочка родила в туалете, убила младенца и скончалась
БердскВ Бердске постояльцы приюта "Шанс" научились печь хлеб и открыли мини-пекарню. Выпекают по 200 булок в неделю
10:21:58 10/5/2021
В Бердске постояльцы приюта "Шанс" научились печь хлеб и открыли мини-пекарню. Выпекают по 200 булок в неделю
В Ачинске мужчина фотографировал женские гениталии прямо на улице
10:17:56 10/5/2021
В Ачинске мужчина фотографировал женские гениталии прямо на улице
Бердск"Все больше хочется быть на берегу с удочкой": В Бердске начмед ЦГБ Рэм Волков признался на видео, готов ли он стать главврачом вместо Аллы Дробинской
10:15:20 10/5/2021
"Все больше хочется быть на берегу с удочкой": В Бердске начмед ЦГБ Рэм Волков признался на видео, готов ли он стать главврачом вместо Аллы Дробинской
Глава Минфина Антон Силуанов ушёл на самоизоляцию
9:59:01 10/5/2021
Глава Минфина Антон Силуанов ушёл на самоизоляцию
БердскВ Бердске суд обязал бизнесменов снести знаменитый трактир "Лисья нора" в течение шести месяцев
9:50:26 10/5/2021
В Бердске суд обязал бизнесменов снести знаменитый трактир "Лисья нора" в течение шести месяцев
Прямая трансляция запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19» с режиссёром Шипенко и актрисой Пересильд
9:44:32 10/5/2021
Прямая трансляция запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19» с режиссёром Шипенко и актрисой Пересильд
БердскИз всех регионов России вахтовым методом приглашает сотрудников на работу Новосибирская птицефабрика
9:44:23 10/5/2021
Из всех регионов России вахтовым методом приглашает сотрудников на работу Новосибирская птицефабрика
В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от коронавируса
9:24:14 10/5/2021
В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от коронавируса
Когда Александр Гордон вернется ведущим на ТВ в передачу «Мужское и женское»
9:00:29 10/5/2021
Когда Александр Гордон вернется ведущим на ТВ в передачу «Мужское и женское»