На Кубани 16-летняя девочка родила в туалете, убила младенца и скончалась

Как стало известно, девочка переехала вместе с мамой из Украины в Славянск-на-Кубани два года назад. Сначала она ходила в местную школу, а после — в электро-технологический техникум. Затем она начала встречаться с молодым человеком, но роман продлился недолго.
Девушка узнала, что беременна, но матери об этом не сообщила. Но после мама девочки узнала и поставила на учет в женской консультации.
23 сентября у девочки начались схватки, и она родила в уличном туалете. После этого девушка задушила ребенка и выбросила его тело на улицу. У самой молодой мамы открылось сильное кровотечение, но даже после этого ее мать не стала обращаться к врачам. Через три дня девочка умерла.
На данный момент ведется расследование всего инцидента. У следователей есть подозрения на мать девушки, что именно она спровоцировала выкидыш. По информации ведомства, еще во время беременности женщина колола своей дочери препарат, который должен был вызвать именно такую реакцию.