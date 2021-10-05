В Бердске после фекального потопа в Обское море бетонным саркофагом накроют канализационный коллектор

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров рассказал, когда приступят к ремонту напорного коллектора в районе поселка Геологов.
Напомним, что авария на канализационном коллекторе произошла в июле 2021 года. Директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин заявлял, что ситуация была предынфарктная.
Как сообщил 4 октября вице-мэр Владимир Захаров на пресс-подходе со СМИ, детальный ремонт коллектора будет произведен на этой неделе. Для того, чтобы укрепить свод коллектора, планируется сделать бетонный саркофаг. Работы будут проведены за счет средств МУП "КБУ"
Впрочем, отключения воды в городе на момент ремонта не будет, так как в этом нет смысла.
- Если мы отключим воду, то это особой роли та мне сыграет,- произнес вице-мэр Владимир Захаров.
Напомним, что в результате июльской аварии на бердском коллекторе, произошли стоки канализации в воды Обского моря. Выбросы неблагоприятно сказались на живых морских организмах. Восстановить водоем удалось, однако длительное время сибиряков просили воздержаться от купания в местах выброса коммунальных стоков.