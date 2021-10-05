Проигравший выборы в Бердске кандидат от КПРФ Джафаров требует по суду признать результаты голосование недействительными

С 17 по 19 сентября в Бердске проводились выборы, на которых были избраны депутаты местного горсовета, сообщал "Курьер.Среда".
Кандидат от КПРФ по округу №3 в бердский депутатский корпус Камиль Джафаров, проигравший выборы единороссу, обратился в Бердский городской суд с иском о признании недействительными итоги выборов. Нарушения были выявлены, по его словам, во время проверки сейф-пакетов.
Джафаров отмечает, что нарушения были замечены даже в первый день голосования. 17 сентября члену комиссии с правом совещательного голоса было отказано в выдаче заверенной копии акта в отношении сейф-пакета. По его словам, по данному акту число бюллетеней, отданных за кандидатов в Госдуму отличалось от числа, отданных за кандидата в горсовет. Также известно, что после вскрытия сейф-пакета в ночь на 20 сентября при подсчете голосов число бюллетеней в нем оказалось больше, чем указано в акте.
Камиль Джафаров потребовал аннулировать результаты бюллетеней, которые находились в том самом сейф-пакете, результаты были подсчитаны даже без сверки по спискам избирателей, - такое решение приняла председатель комиссии. В итоге бюллетени были признаны действительными.
- Итоги подводились при наличии грубых и существенных нарушениях действующего законодательства, - отмечается кандидат в иске, который обнародовал обком КПРФ Новосибирской области.