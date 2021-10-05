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Прокуратура Бердска заставила снести ресторан «Лисья нора», незаконно построенный санаторием «Сибиряк» в городских лесах

11:53:0710/5/2021,Анастасия СолодковаФото: Сибиряка
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Прокурорская проверка выявила, что трактир расположен на двух участках, что запрещено законом. Кроме того, власть разрешила «Сибиряку» использовать землю для рекреационной деятельности, а не под капитальное строительство.

Трактир "Лисья нора" санаторий "Сибиряк" построил в лесу незаконно

Прокурор Бердска в суде добился признания ресторана «Лисья нора», который принадлежит санаторию-профилакторию «Сибиряк» незаконной постройкой. Бердский городской суд 28 сентября удовлетворил иск прокуратуры и обязал снести постройку.

- Требования прокурора города Бердска удовлетворить. Признать нежилое здание... самовольной постройкой. Обязать ответчика за свой счет снести самовольную постройку... в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Прекратить право собственности АО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк» на указанную постройку, аннулировав запись о ее регистрации в ЕГРН, - провозгласила решение судья Наталья Новосадова.

Исковое заявление поступило в суд в марте 2021 года после прокурорская проверки. Она установила, что «Сибиряку» на праве собственности принадлежит земельный участок, где расположен объект капитального строительства - нежилое здание площадью 166,4 кв. метра.

- При проведении осмотра выявлено, что задние, используемое как ресторан, расположено на двух земельных участках, находящемся в собственности санатория и граничащим с ним. При этом второй земельный участок принадлежит на праве собственности городу Бердску и относится к городским лесам. Земля предоставлена «Сибиряку» по договору аренды во временное пользование с целью использования лесов для рекреационной деятельности, - пояснила «Курьер.Среда» во вторник суть претензий старший помощник прокурора Бердска Ольга Стулина.

Право собственности на объект недвижимости зарегистрировано санаторием 12 апреля 2016 года на основании декларации как на объект вспомогательного использования. Поэтому разрешение на строительство не выдавалось, уточнила представитель надзорного органа:
- Указанный объект не может являться объектом вспомогательного использования, следовательно, для его возведения требуется разрешение на строительство. Кроме того, ресторан расположен на двух земельных участках, что является нарушением градостроительных норм.

Как сообщал «Курьер.Среда», прокуратура не в первый раз имеет претензии к постройкам на территории санатория. Впрочем, по словам Ольги Стулиной, предыдущие случаи касались не капитальных построек, возведенных за границами земельного участка.

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