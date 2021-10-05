В Бердске депутаты изберут нового спикера горсовета 14 октября: Пока его обязанности исполняет Владимир Голубев

14 октября в Бердске пройдет первая сессия вновь избранного депутатского корпуса, на которой намечено 9 вопросов к рассмотрению.
В первую очередь выступит председатель территориальной избирательной комиссии Бердска Наталья Фокина, которая сообщит об итогах выборов, состоявшихся 17-19 сентября. Затем депутаты создадут группу по контролю над электронной системой голосования, изберут счетную палату по выборам председателя Совета депутатов, а далее изберут самого спикера горсовета пятого созыва и освободят от должности нынешнего.
Последний год председателем горсовета четвертого созыва был Владимир Голубев, который одержал победу на своем округе и в этот раз.
На сессии планируется обсуждение структуры Совета депутатов, формирование комитетов, избрание их председателей и замов. В конце сессии народные избранники утвердят плана работы горсовета на ближайшее время.
Как сообщал "Курьер.Среда", подготовка к первой сессии началась со скандала. Некоторые депутаты считают, что Голубев необоснованно диктует свои условия.