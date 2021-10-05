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Трейлер "Дома Дракона" из приквела "Игры престолов" вышел в свет - первый из заявленной серии

2:21:5910/5/2021Фото: скриншот youtube.com/ HBO Max
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После скандально неудачного окончания сезона шоу «Игры престолов» зрители со страхом ожидают, не станет ли новым разочарованием проект Мартина, который ожидается к выпуску в 2022 году.

На следующий год намечена премьера шоу "Дом дракона" - приквела "Игры престолов"

HBO Max представил первый тизер к «Дому дракона» - приквел «Игры престолов», который вышел на YouTube.

Ролик прекрасен - в нем показаны исполнители главных ролей, в том числе и Мэтт Смитт с Эммой Д’Арси. События снимающегося сериала происходят за 200 лет до «Игры престолов», а в центре сюжета - гражданская война между Таргариенами, которая начнется после смерти короля Визериса I (его сыграет Патрик Консидайн).

«Дом дракона» основан на отдельных частях книги «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Шоураннерами стали Райан Кондал и Мигель Сапочник, работавшие над эпизодами «Суровый Дом» и «Битва бастардов» для «Игры престолов». Музыку вновь написал Рамин Джавади.

«Дом дракона» - первый из заявленной серии спин-оффов GOT, в которой зрителям пообещали показать все самые потаенные уголки вселенной, созданной ее автором Мартином.

После скандально неудачного окончания сезона шоу «Игры престолов» зрители со страхом ожидают, не станет ли новым разочарованием проект Мартина, который ожидается к выпуску в 2022 году.

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