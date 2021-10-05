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В Кремле раскрыли планы Путина на день рождения: Сначала работа, потом вечер в кругу близких

2:02:0810/5/2021Фото: Wikimedia Commons
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7 октября российский президент отметит 69-й день рождения. Карантин у главы государства закончился.

Владимир Путин проведет день рождения на работе

В четверг, 7 октября, российский президент Владимир Путин будет праздновать день рождения - ему исполнится 69 лет. О том, как глава государства проведет этот день, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что у Путина на 7 октября уже намечены планы по работе.

- Он часто проводит рабочие мероприятия. Никто не сомневается, что вечером он с родными и близкими обязательно отметит, — рассказал Песков о примерном режиме работы президента в праздничный день.

Как рассказал представитель Кремля, каждый год в день своего рождения российский президент проводит на работе, а вечером встречается с родными и близкими, чтобы отметить событие.

Владимир Путин в настоящее время уже не соблюдает самоизоляцию, на которой провел некоторое время после заболевания людей из своего окружения.

Ранее в «Курьер. Среда. Бердск» сообщали, что в окружении российского президента несколько человек заразились коронавирусом. Глава государства принял решение провести на самоизоляции некоторое время. Признаков заражения у Путина не было.

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президентрабочий деньдень рожденияВладимир ПутинДмитрий Песков
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