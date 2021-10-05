Российская ракета с первым в мире "киноэкипажем" пристыковалась к Международной космической станции

Как сообщили в Роскосмосе, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на Международную космическую станцию.
Ракета "Союз МС-19" благополучно пристыковалась к модулю "Рассвет".
При стыковке поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения "Курс". ЦУП приказал Шкаплерову перейти на ручное управление кораблем.
Теперь предстоит проверить герметичность, обеспечить равное давление между кораблем и станцией, и только около 17:05 по московскому времени можно будет открыть переходные люки. Их встретит международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
"Киноэкипаж" отправился на МКС для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории лента с профессиональными актерами в космосе.
Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их возвращение запланировано на 17 октября.