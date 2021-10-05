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Голикова: Свободным от коронавируса российским регионам дадут гранты

1:21:2010/5/2021Фото: Кремлин.ру
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Россия близка к негативному рубежу в 30 тыс. заболевших за сутки, подчеркнула замглавы российского правительства.

Татьяна Голикова назвала серьезной ситуацию с коронавирусом в России
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Правительство России предложило разработать новые меры по борьбе с коронавирусом, чтобы не вводить всеобщий локдауна. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 5 октября на совещании с президентом Владимиром Путиным. Совещание с членами правительства проходит в режиме видеоконференции из Ново-Огарева, отмечается на сайте Кремля.

По словам Голиковой, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с начала сентября в стране составил 31%. Россия близка к негативному рубежу в 30 тыс. заболевших за сутки, подчеркнула замглавы российского правительства.

Но регионы могут объявить свою территорию свободной от коронавируса и тогда смогут рассчитывать на получение грантов.

Как сообщал "Курьер.Среда", в России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 895 пациентов. Это максимальный показатель с начала пандемии.

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грантырост заболеваемостикоронавируслокдаунТатьяна Голикова
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