Голикова: Свободным от коронавируса российским регионам дадут гранты

Правительство России предложило разработать новые меры по борьбе с коронавирусом, чтобы не вводить всеобщий локдауна. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 5 октября на совещании с президентом Владимиром Путиным. Совещание с членами правительства проходит в режиме видеоконференции из Ново-Огарева, отмечается на сайте Кремля.
По словам Голиковой, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с начала сентября в стране составил 31%. Россия близка к негативному рубежу в 30 тыс. заболевших за сутки, подчеркнула замглавы российского правительства.
Но регионы могут объявить свою территорию свободной от коронавируса и тогда смогут рассчитывать на получение грантов.
Как сообщал "Курьер.Среда", в России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 895 пациентов. Это максимальный показатель с начала пандемии.