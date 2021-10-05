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Саакашвили оторвали от хинкали и водки: Его задержали прямо во время застолья

3:03:4710/5/2021Фото: Скриншот
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В Грузии отправили в тюрьму бывшего президента, который приехал в страну, несмотря на то, что был осужден заочно.

Саакашвили пробыл 4 дня перед тем, как его арестовали

В Сети появилось видео задержания бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Силовики провели операцию прямо во время застолья. Отмечается, что на столах в этот момент стояли хинкали, хлеб и водка, видео опубликовано в YouTube.

В Грузии 2 октября проводились выборы в местные органы власти. Михаил Саакашвили прибыл в страну, чтобы поддержать своих сторонников, но был задержан и помещен в тюрьму. Ранее против экс-президента были возбуждены уголовные дела, по которым его заочно осудили.

С 4 октября Саакашвили в тюрьме держит голодовку и обещает ее прекратить только после того, как он и его сторонники будут освобождены из заключения.

Как пояснили грузинские силовики, Саакашвили планировал спровоцировать массовые беспорядки и убийства представителей оппозиции Грузии.

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