Саакашвили оторвали от хинкали и водки: Его задержали прямо во время застолья

В Сети появилось видео задержания бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Силовики провели операцию прямо во время застолья. Отмечается, что на столах в этот момент стояли хинкали, хлеб и водка, видео опубликовано в YouTube.
В Грузии 2 октября проводились выборы в местные органы власти. Михаил Саакашвили прибыл в страну, чтобы поддержать своих сторонников, но был задержан и помещен в тюрьму. Ранее против экс-президента были возбуждены уголовные дела, по которым его заочно осудили.
С 4 октября Саакашвили в тюрьме держит голодовку и обещает ее прекратить только после того, как он и его сторонники будут освобождены из заключения.
Как пояснили грузинские силовики, Саакашвили планировал спровоцировать массовые беспорядки и убийства представителей оппозиции Грузии.