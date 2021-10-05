После крушения судна "Фаворит" в Белом море выжили лишь два человека: Спасательный плот приплыл пустым

С судна "Фаворит", потерпевшего бедствие и затонувшего в Кандалакшском заливе Белого моря спаслись только два человека. Судно получило пробоину вблизи в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области.
Спасенных людей отправили в больницу. Они рассказали, что машинное отделение залила вода.
"Двое спаслись, их нашли в воде. Они госпитализированы", - цитирует ТАСС свой источник в экстренных службах.
Известно, что на борту судна было не менее пяти членов экипажа. Из-за ветра в 15-16 метров в секунду и двухметровых волн спасатели пока не могут попасть на место крушения "Фаворита".
Спасательный плот, где, как предполагалось, находились члены экипажа, пристал к берегу без людей. О судьбе остальных пока ничего неизвестно.
По факту крушения Мурманским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка.