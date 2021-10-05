Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Спасшаяся с затонувшего судна "Фаворит" пассажирка скончалась от переохлаждения: При крушении в Белом море пропали трое

3:25:3110/5/2021Фото: pixabay.com
0

Люди при кораблекрушении воспользоваться спасательным плотом, но он причалил к берегу пустым. Двоих обнаружили в воде. 

Женщина, спасшаяся с затонувшего в Белом море судна, умерла от переохлаждения

Спасшаяся с затонувшего в Белом море судна "Фаворит" пассажирка скончалась от переохлаждения.

Как сообщал "Курьер.Среда", спаслись лишь двое после того, как 5 октября судно получило пробоину и затонуло у берегов Мурманской области. Как предает ТАСС, женщина умерла по дороге в больницу.

"Трое без вести пропавших, один мужчина живой, и одна женщина умерла в скорой", - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В службу "112" удалось дозвониться пассажирке судна. Люди при кораблекрушении воспользоваться спасательным плотом, но он причалил к берегу пустым. Двоих обнаружили в воде.

Мурманский следственный отдел на транспорте и Северо-Западная прокуратура на транспорте проводят проверки по факту инцидента.

Известно, что машинное отделение залила вода. На борту находилось не менее пяти членов экипажа. Спасатели пока не могут попасть на место крушения "Фаворита" из-за сильного ветра.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
крушениебез вестисуднопассажирка скончаласьспаслись
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Живыми уже никого не найдут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Спасшаяся с затонувшего судна "Фаворит" пассажирка скончалась от переохлаждения: При крушении в Белом море пропали трое
3:25:31 10/5/2021
Спасшаяся с затонувшего судна "Фаворит" пассажирка скончалась от переохлаждения: При крушении в Белом море пропали трое
Саакашвили оторвали от хинкали и водки: Его задержали прямо во время застолья
3:03:47 10/5/2021
Саакашвили оторвали от хинкали и водки: Его задержали прямо во время застолья
Магические купюры: эффективный и простой ритуал на приманивание денег в молодую луну на каждый месяц
3:00:50 10/5/2021
Магические купюры: эффективный и простой ритуал на приманивание денег в молодую луну на каждый месяц
БердскВ Бердске после фекального потопа в Обское море бетонным саркофагом накроют канализационный коллектор
2:49:12 10/5/2021
В Бердске после фекального потопа в Обское море бетонным саркофагом накроют канализационный коллектор
Трейлер "Дома Дракона" из приквела "Игры престолов" вышел в свет - первый из заявленной серии
2:21:59 10/5/2021
Трейлер "Дома Дракона" из приквела "Игры престолов" вышел в свет - первый из заявленной серии
Генпрокуратура начала проверку после публикации видео о пытках и изнасиловании заключенных в саратовской колонии
2:11:31 10/5/2021
Генпрокуратура начала проверку после публикации видео о пытках и изнасиловании заключенных в саратовской колонии
В Кремле раскрыли планы Путина на день рождения: Сначала работа, потом вечер в кругу близких
2:02:08 10/5/2021
В Кремле раскрыли планы Путина на день рождения: Сначала работа, потом вечер в кругу близких
6 октября 2021 года - Особенное Новолуние: Что можно и нельзя делать сегодня и как просить о самом сокровенном и самом тайном желании
2:00:57 10/5/2021
6 октября 2021 года - Особенное Новолуние: Что можно и нельзя делать сегодня и как просить о самом сокровенном и самом тайном желании
БердскВ Бердске депутаты изберут нового спикера горсовета 14 октября: Пока его обязанности исполняет Владимир Голубев
1:46:34 10/5/2021
В Бердске депутаты изберут нового спикера горсовета 14 октября: Пока его обязанности исполняет Владимир Голубев
Голикова: Свободным от коронавируса российским регионам дадут гранты
1:21:20 10/5/2021
Голикова: Свободным от коронавируса российским регионам дадут гранты