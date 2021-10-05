Спасшаяся с затонувшего судна "Фаворит" пассажирка скончалась от переохлаждения: При крушении в Белом море пропали трое

Спасшаяся с затонувшего в Белом море судна "Фаворит" пассажирка скончалась от переохлаждения.
Как сообщал "Курьер.Среда", спаслись лишь двое после того, как 5 октября судно получило пробоину и затонуло у берегов Мурманской области. Как предает ТАСС, женщина умерла по дороге в больницу.
"Трое без вести пропавших, один мужчина живой, и одна женщина умерла в скорой", - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В службу "112" удалось дозвониться пассажирке судна. Люди при кораблекрушении воспользоваться спасательным плотом, но он причалил к берегу пустым. Двоих обнаружили в воде.
Мурманский следственный отдел на транспорте и Северо-Западная прокуратура на транспорте проводят проверки по факту инцидента.
Известно, что машинное отделение залила вода. На борту находилось не менее пяти членов экипажа. Спасатели пока не могут попасть на место крушения "Фаворита" из-за сильного ветра.