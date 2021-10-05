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Киноэкипаж космического корабля «Союз» перешел на МКС: При стыковке отказала автоматика

3:54:3610/5/2021
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Командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления и самостоятельно "припарковаться". Этот полет в космос называют победой над американцами.

Актриса Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Шипенко перешли на борт МКС

Люки Международной космической станции и корабля «Союз» открылись и первая киногруппа в космосе перешла на борт МКС. Проходит первый сеанс связи с Землей. Все участники "киноэкипажа" чувствуют себя нормально. Позади остались 3-часовой полет и сложаная стыковка.

На МКС прибыл экипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антноа Шкаплерова. Стыковка с МКС проходила вручную из-за неполадки с автоматикой. При этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире «Эху Москвы» назвал ситуацию штатной, но причину неполадок автоматической системы будут выяснять специалисты.

Стыковка корабля со станцией произошла в 15.22 мск - на 10 минут позже запланированного, из-за того, что система "Курс" не смогла пристыковать его в автоматическом режиме. Командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления и самостоятельно "припарковаться".

Как сообщал "Курьер.Среда", на МКС пройдут съемки художественного фильма «Вызов». Роскосмос – один из участников этого проекта. Пересильд и Шипенко пробудут на орбите 12 дней. Они должны приземлиться  17 октября.

Газета Le Monde пишет, что для российской космической корпорации это победа над американцами. В их старой космической войне Россия обгоняет США и грандиозный проект Space X с их планом снять в космосе кино со звездой Томом Крузом. Анонс этого проекта, пишет издание, несомненно, побудил россиян ускорить подготовку к собственному фильму. Он о женщине-хирурге, которая вынуждена экстренно отправиться в космос, чтобы спасти заболевшего космонавта.

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