Киноэкипаж космического корабля «Союз» перешел на МКС: При стыковке отказала автоматика

Люки Международной космической станции и корабля «Союз» открылись и первая киногруппа в космосе перешла на борт МКС. Проходит первый сеанс связи с Землей. Все участники "киноэкипажа" чувствуют себя нормально. Позади остались 3-часовой полет и сложаная стыковка.
На МКС прибыл экипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антноа Шкаплерова. Стыковка с МКС проходила вручную из-за неполадки с автоматикой. При этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире «Эху Москвы» назвал ситуацию штатной, но причину неполадок автоматической системы будут выяснять специалисты.
Стыковка корабля со станцией произошла в 15.22 мск - на 10 минут позже запланированного, из-за того, что система "Курс" не смогла пристыковать его в автоматическом режиме. Командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления и самостоятельно "припарковаться".
Как сообщал "Курьер.Среда", на МКС пройдут съемки художественного фильма «Вызов». Роскосмос – один из участников этого проекта. Пересильд и Шипенко пробудут на орбите 12 дней. Они должны приземлиться 17 октября.
Газета Le Monde пишет, что для российской космической корпорации это победа над американцами. В их старой космической войне Россия обгоняет США и грандиозный проект Space X с их планом снять в космосе кино со звездой Томом Крузом. Анонс этого проекта, пишет издание, несомненно, побудил россиян ускорить подготовку к собственному фильму. Он о женщине-хирурге, которая вынуждена экстренно отправиться в космос, чтобы спасти заболевшего космонавта.