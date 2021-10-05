В Новосибирске судят друзей застреленного полицейским при задержании Векила Абдуллаева

В Октябрьском райсуде Новосибирска 5 октября началось рассмотрение уголовное дело друзей 19-летнего Векила Абдуллаева. В него, как сообщал "Курьер.Среда" в мае 2021 года случайно выстрелил сотрудник ДПС, через день раненный полицейским скончался в больнице Мошково.
На скамье подсудимых трое - им инкриминируют оскорбление полицейских, применения насилия и разбойное нападение.
Векил Абдуллаев, Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов ехали по трассе "Сибирь" на "Тойоте" с тонированными стеклами, на требование сотрудников ДПС остановиться только ускорились. После погони нарушителей догнали в Мошково, но сидевшие в авто попытались скрыться. Абдуллаев оказал активное сопротивление, полицейский достал табельное оружие. Произошел непроизвольный выстрел - Абдуллаев получил ранение в голову.
Курбанова, кроме того, обвиняют в разбой. Как установило следствие, 8 октября 2020 года он со своим братом напал на жителя Новосибирска после на замечание о парковке и потребовал у него деньги. Пострадавший узнал обидчиков на видео инцидента в Мошково и обратился в правоохранительные органы.
"В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, согласно которому 8 октября 2020 года около 22:50 часов Русланом Курбановым и Туралом Курбановым было совершено разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Помимо этого, обвиняемые также применили насилие в отношении представителей власти, не опасное для жизни или здоровья, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей", - рассказали в ходе судебного процесса.
Обвиняемые вину не признали вину. Следующее заседание состоится 3 ноября.