Как сделать идеальную фигуру к Новому году в Бердске: фитнес-центры , танцы или спорт, выбираем удобное время и место занятий

Как говорится, на вкус и цвет. Но мир высокой моды и стандарты современной одежды в масс маркетах задают свои тренды на фигуру. И большинству приходится им следовать в силу общественного влияния и популяризации данной темы в медиа пространстве.
В идеальной фигуре нет ничего плохого, если стремление к ней происходит безопасным способом, без вреда для организма. Когда тело человека подтянуто, имеет некий рельеф – это не только эстетично для восприятия окружающими людьми, но и несет пользу самому организму. Лишний вес или дряблые мышцы негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе и позвоночнике, провоцируя различные расстройства и заболевания. Поэтому, отчасти, иметь «идеальную» фигуру, значит, быть здоровым и следить за собой.
• Джампинг/батуты
• Флай-Йога в гамаках
• Современный танец 18+
• Восточные танцы
• Степ
• Табата
• Коррекция фигуры
• Йога-пилатес
ГРУППЫ 50+
Современный танец от 4 до 18 лет
Тренажерный зал абонементы:
Студенческий - 1300 руб./месяц
Безлимитный - 1500 руб./месяц
Семейный - 2500 руб./месяц
Запись: 8-913-47-47-489, 8 (383-41) 6-20-12
ул. Ушакова, 67, ост. «Пионерская» (военный городок)
Фитнес-центр «Кристалл»
________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________
В первую очередь, чтобы начать снижение веса или набирать мышечную массу, необходимо пройти обследование у врача, а потом посетить диетолога, который составит индивидуальную программу питания, исходя из особенностей организма и мышечной структуры. Ведь, например, девушкам гораздо сложнее избавиться от накоплений в области живота, нежели мужчинам. Или некоторым нельзя употреблять в пищу имбирь, потому что они имеют заболевания желудка.
Помимо правильного и регулярного питания небольшими порциями, следует уделить внимание и внешней нагрузке. На сегодняшний день существует множество видов спорта для снижения веса. Не уклонится от физических упражнений даже тот, кто имеет серьезную травму. Можно заниматься дома самостоятельно, имея лишь коврик и резинку, включив программу на YouTube, или обратиться к профессионалам своего дела, которые подскажут, с чего правильно начать и как правильно выполнять упражнения.
ГРУППЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• Фитнес-йога
• Пилатес
• Коррекция фигуры
• Оздоровительная гимнастика
• Бодифлекс
• Активный возраст 60+
• Программа "для весомых дам" 90 кг+
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Стрип-данс
• Стретчинг
• Постановка свадебного танца
• Детский фитнес-группы 4-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет
пер. Промышленный, 2а, т. 8-923-238-73-61
Фитнес-клуб «Астрея»
________________________________________________________________________________________
Подходящие и популярные виды спорта для снижения веса: плавание, боевые искусства, танцы, аэробика, лыжи, велосипед, ходьба, бег, йога, стретчинг. Как правило одно занятия для достижения нужного эффекта должно длиться на протяжении 25-60-ти минут, или 20 минут, если речь идет о кардио нагрузке. Помочь расслабить мышцы после интенсивного занятия, а также, привести их в тонус и «разбить» жировые отложения в «труднодоступных» местах помогут массаж и SPA-процедуры. Массаж может быть как специальный – для спортсменов, так и экзотический – тайский, африканский, или простой классический. В качестве SPA-процедур выбирайте то, что будет положительно влиять на весь организм. Например, посещение соляной пещеры или цитрусовой бани. Хорошо восстанавливает ресурс фитобочка и контрастные процедуры. В этой сфере так же найдется все под любой вкус посетителя.