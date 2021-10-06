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Как сделать идеальную фигуру к Новому году в Бердске: фитнес-центры , танцы или спорт, выбираем удобное время и место занятий

11:02:3010/6/2021Фото: Tilda Images
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У каждого своя «идеальная» фигура. Для кого-то это рельефные мышцы, для кого-то эталоном будет считаться легкая пышность, а кому-то и вовсе нравятся массивные формы.

снижение веса
В первую очередь, чтобы начать снижение веса или набирать мышечную массу, необходимо пройти обследование у врача

Как говорится, на вкус и цвет. Но мир высокой моды и стандарты современной одежды в масс маркетах задают свои тренды на фигуру. И большинству приходится им следовать в силу общественного влияния и популяризации данной темы в медиа пространстве.

В идеальной фигуре нет ничего плохого, если стремление к ней происходит безопасным способом, без вреда для организма. Когда тело человека подтянуто, имеет некий рельеф – это не только эстетично для восприятия окружающими людьми, но и несет пользу самому организму. Лишний вес или дряблые мышцы негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе и позвоночнике, провоцируя различные расстройства и заболевания. Поэтому, отчасти, иметь «идеальную» фигуру, значит, быть здоровым и следить за собой.

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В первую очередь, чтобы начать снижение веса или набирать мышечную массу, необходимо пройти обследование у врача, а потом посетить диетолога, который составит индивидуальную программу питания, исходя из особенностей организма и мышечной структуры. Ведь, например, девушкам гораздо сложнее избавиться от накоплений в области живота, нежели мужчинам. Или некоторым нельзя употреблять в пищу имбирь, потому что они имеют заболевания желудка.

Помимо правильного и регулярного питания небольшими порциями, следует уделить внимание и внешней нагрузке. На сегодняшний день существует множество видов спорта для снижения веса. Не уклонится от физических упражнений даже тот, кто имеет серьезную травму. Можно заниматься дома самостоятельно, имея лишь коврик и резинку, включив программу на YouTube, или обратиться к профессионалам своего дела, которые подскажут, с чего правильно начать и как правильно выполнять упражнения.

Фитнес-клуб «Астрея»

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Фитнес-йога
Пилатес
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Оздоровительная гимнастика
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Стрип-данс
Стретчинг
Постановка свадебного танца
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Фитнес-клуб «Астрея»
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Подходящие и популярные виды спорта для снижения веса: плавание, боевые искусства, танцы, аэробика, лыжи, велосипед, ходьба, бег, йога, стретчинг. Как правило одно занятия для достижения нужного эффекта должно длиться на протяжении 25-60-ти минут, или 20 минут, если речь идет о кардио нагрузке. Помочь расслабить мышцы после интенсивного занятия, а также, привести их в тонус и «разбить» жировые отложения в «труднодоступных» местах помогут массаж и SPA-процедуры. Массаж может быть как специальный – для спортсменов, так и экзотический – тайский, африканский, или простой классический. В качестве SPA-процедур выбирайте то, что будет положительно влиять на весь организм. Например, посещение соляной пещеры или цитрусовой бани. Хорошо восстанавливает ресурс фитобочка и контрастные процедуры. В этой сфере так же найдется все под любой вкус посетителя.

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