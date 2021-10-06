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Как вкусно и бюджетно пообедать в Бердске? Бизнес-ланч: Идеальные обеды для деловых людей и не только

11:00:5210/6/2021Фото: pixabay.com
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Вкусно и бюджетно пообедать в городе можно недалеко от офиса. Если совсем нет времени - закажите доставку обеда, не отрываясь от текущих дел.

Полноценный бизнес-ланч обязательно состоит из жидких горячих блюд, гарнира, салата и десерта с напитком

Еда – это энергия. А еще базовая потребность организма. И если человек не удовлетворяет эту базовую потребность, то он не может вести свою деятельность продуктивно. Но в современном мире часто складывается так, что люди не успевают поесть, погружаясь в череду событий будних дней. Частые пропуски приемов пищи ведут к заболеваниям ЖКТ, снижению работы мозга и дистрофии мышечной массы тела.

Однако технологии не стоят на месте даже в пищевой индустрии. Поэтому любой желающий теперь может заказать доставку еды и продуктов хоть на работу, хоть домой. Или еще лучше – успеет на бизнес-ланч, где можно много и сытно пообедать.

Coffee Room

г. Бердск, ул. Ленина, 12/1

Coffee Room
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кафе
Семейное кафе "BasiLico"

г. Бердск, ул. Ленина, 42, т. 8-923-198-64-55

Семейное кафе "BasiLico"
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Изначально бизнес-ланчи были придуманы для занятых деловых людей, которые не могут пойти пообедать в столовую или кафе. Таким образом, блюда адаптировали так, чтобы их было легко и быстро приготовить, они были сытными и вкусными, но при этом не создавали чувства тяжести в животе после употребления.

Полноценный бизнес-ланч обязательно состоит из жидких горячих блюд, гарнира, салата и десерта с напитком. При этом всем бизнес-ланч стоит совсем мало, что делает его доступным не только для деловых людей, но и для обычных рядовых сотрудников.

В Бердске на бизнес-ланч можно попасть, начиная с 12 дня и до 17 вечера в будний день. Прийти пообедать посетитель может как в само заведение, так и заказать навынос или доставку. Обеды не ограничиваются классическими блюдами. Бизнес-ланч распространяется на разные виды кухонь: европейскую, азиатскую, русскую. Так что те, кто любит полакомиться роллами, суши и пиццей, может заказать их и во время бизнес-ланча. Как правило, заведения адаптируют бизнес-ланч под свою направленность. Поэтому здесь все зависит от вкусовых предпочтений посетителя и выбранного места для посещения.

бурятская кухня
Кафе-буузная "GOLDEN BUUZ"

г. Бердск, ул. Первомайская, 7А, корп.2, т. 8-999-300-41-13

Кафе-буузная "GOLDEN BUUZ"
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На бизнес-ланчах, как правило, можно встретить такие наборы блюд. Например, классический суп с вермишелью, уху, борщ, рассольник, суп с пампушками. Основное блюдо включает в себя отбивную, котлету, гуляш или рыбу. Оно может быть как печеным, так и жареным. На гарнир предоставляют рис, гречку, овощное рагу, картофель (пюре, печеный). В качестве салата отдают предпочтение овощному из огурцов и помидоров, корейской моркови, с крабовыми палочками или из зелени. Сложные салаты под майонезной заправкой во время бизнес-ланча встретить трудно. На десерт подают пироги с ягодной или фруктовой начинкой, или без нее. Можно заказать мороженое или простое пирожное. Из напитков подают компоты, кисели, лимонады, чай, кофе. Это был пример бизнес-ланча русской кухни. Ее можно встретить в большинстве заведений Бердска и насладиться качественной и свежей едой от шеф-поваров.

Кафе «Ной»

г. Бердск, ул. Черемушная, 3А («Комплекс Здоровье»), т. 8-923-708-09-24, 8-983-317-25-26

Кафе «Ной»
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