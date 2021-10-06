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Погода в Бердске 6 октября 2021: ждать ли прояснения погоды в середине недели?

11:30:5710/5/2021Фото: pixabay.com
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В обед воздух прогреется до +6 градусов, при этом установится ясная солнечная погода, с минимальной вероятностью осадков.

Если ваш котик утром будет умываться левой лапкой – это к ненастью

В среду, 6 октября в Бердске ожидается прояснение погоды. С утра температура воздуха составит -1 градус, по ощущениям будет -4 по Цельсию. В обед воздух прогреется до +6 градусов, при этом установится ясная солнечная погода, с минимальной вероятностью осадков. При этом ветер подует северо-западный, до 5.6 м/с. При относительной влажности воздуха 68%.

6 октября отмечается православный праздник день Ираиды Спорной.

Святая Ираида жила в третьем - четвертом столетии в городе Александрии. Ее отец служил священником. Когда ей исполнилось двенадцать лет она выбрала для себя стать монахиней. Однажды Ираида пошла за водой к источнику, и увидела корабль, на котором были сотни христиан, которых заключили за свое вероисповедание в кандалы. Она добровольно к ним присоединилась. Когда судно причалило к берегам города Антинополя, Ираиду среди первых подвергли жестоким пыткам, после чего обезглавили мечом.

Этот праздник в народе наделили приметами:


  • Посмотрите, если в лесу сегодня будет мало грибов, то зима будет невероятно холодной.
  • Если ваш котик утром будет умываться левой лапкой – это к ненастью.
  • Услышали крики гусей, летящих на юг очень высоко, – скоро наступят зимние холода.

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традицииприметы погода в Бердске 6 октябрядень Ираиды Спорной
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