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Магнитная буря 6 октября 2021 года: отголоски сильного геоудара начала октября испытают метеопаты накануне очередного

10:45:4410/5/2021Фото: pixabay.com
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Развитие геомагнитной бури проходит не симметрично, острая фаза длится около семи часов, а возвращение в исходное состояние происходит за 72 часа.

При этом, отголоски вчерашней магнитной бури, многих могут настигнуть сегодня

Умеренная геомагнитная буря ожидается 6 октября с небольшой вероятностью вспышек обычного класса. Сила геомагнитных возмущений весь день будет незначительной, что дает возможность метеочувствительным людям подготовиться к следующей вспышке, прогнозируемой в октябре.

При этом, отголоски вчерашней магнитной бури, многих могут настигнуть сегодня, поскольку у одних метеопатов реакция начинает проявляться за несколько дней до геомагнитных вспышек, а другие начинают плохо себя чувствовать после их завершения.

Развитие геомагнитной бури проходит не симметрично, острая фаза длится около семи часов, а возвращение в исходное состояние происходит за 72 часа.

Поэтому влияние, оказываемое космической погодой столь различно на каждого индивидуально.

Как чувствуют себя наши читатели:

- Много раз просыпаюсь за ночью. Сдавливание в груди, а утром давит под горлом.

- Завтра сильная магнитная буря, а я уже сегодня её чувствую.

- Шум в ушах. Остро реагирую на разные звуки.

К основным симптомам во время магнитных бурь относятся: усталость, утомляемость, повышение артериального давления, боль за грудиной, шум в ушах и мигрень. Также метеопаты могут испытывать тревогу, бессонницу и ощущение скованности движений рук и ног.

В дни магнитных бурь людям следует быть внимательнее к своему здоровью. Необходимо больше отдыхать, пить успокаивающие чаи и гулять на свежем воздухе.

Особенно нужно следить за своим самочувствием людям с гипертонией и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким метеопатам нужно всегда держать под рукой привычные лекарства и проверять давление.

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здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
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