Магнитная буря 6 октября 2021 года: отголоски сильного геоудара начала октября испытают метеопаты накануне очередного

Умеренная геомагнитная буря ожидается 6 октября с небольшой вероятностью вспышек обычного класса. Сила геомагнитных возмущений весь день будет незначительной, что дает возможность метеочувствительным людям подготовиться к следующей вспышке, прогнозируемой в октябре.
При этом, отголоски вчерашней магнитной бури, многих могут настигнуть сегодня, поскольку у одних метеопатов реакция начинает проявляться за несколько дней до геомагнитных вспышек, а другие начинают плохо себя чувствовать после их завершения.
Развитие геомагнитной бури проходит не симметрично, острая фаза длится около семи часов, а возвращение в исходное состояние происходит за 72 часа.
Поэтому влияние, оказываемое космической погодой столь различно на каждого индивидуально.
Как чувствуют себя наши читатели:
- Много раз просыпаюсь за ночью. Сдавливание в груди, а утром давит под горлом.
- Завтра сильная магнитная буря, а я уже сегодня её чувствую.
- Шум в ушах. Остро реагирую на разные звуки.
К основным симптомам во время магнитных бурь относятся: усталость, утомляемость, повышение артериального давления, боль за грудиной, шум в ушах и мигрень. Также метеопаты могут испытывать тревогу, бессонницу и ощущение скованности движений рук и ног.
В дни магнитных бурь людям следует быть внимательнее к своему здоровью. Необходимо больше отдыхать, пить успокаивающие чаи и гулять на свежем воздухе.
Особенно нужно следить за своим самочувствием людям с гипертонией и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким метеопатам нужно всегда держать под рукой привычные лекарства и проверять давление.