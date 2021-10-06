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Деловой партнер миллиардера Уоррена Баффета - Вальтер Скотт-младший скончался в возрасте 90 лет

8:30:0610/5/2021,Джеймс Р. ХагертиФото: Getty Images
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Вальтер Скотт-младший провел большую часть своей жизни в родном Омахе, штат Небраска, и заработал миллиарды на самых разных, в основном, малоизвестных предприятиях.

Вальтер Скотт-младший выступает на сцене во время Celebrity Fight Night XVI 20 марта 2010 года в отеле JW Marriott Desert Ridge в Фениксе
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Уроженец Омахи, штат Небраска, возглавил гигантскую строительную фирму Kiewit и вложился в неудачную волоконно-оптическую сеть третьего уровня.
Как и его более известный друг, Уоррен Баффет, Вальтер Скотт-младший провел большую часть своей жизни в родном Омахе, штат Небраска, и заработал миллиарды на самых разных, в основном, малоизвестных предприятиях.

Он также посвятил себя благотворительности и сосредоточил большую часть своих пожертвований на своем родном городе, включая крупные пожертвования Университету Небраски в Омахе и зоопарку и аквариуму Генри Дурли, пишет foxbusiness.com.

В Небраске «наша проблема в том, что мы не можем сдвинуть здесь горы или океаны», - сказал г-н Скотт New York Times в 1998 году. «Мы застряли в прериях. самое большее из того, что у нас есть ".

Мистер Скотт, скончавшийся 11 сентября.
В возрасте 90 лет, 25 лет, с 1979 по 1998 год он занимал должность исполнительного директора того, что сейчас называется Kiewit Corp., занимающейся строительством автомагистралей, туннелей и других проектов. Он диверсифицировал компанию за счет инвестиций в телекоммуникации и энергетику.
Позже г-н Скотт был председателем компании Level 3 Communications Inc., дочерней компании Kiewit, которая построила оптоволоконную сеть для передачи интернет-трафика. Уровень 3 был очень популярен в конце 1990-х годов, но затем резко упал из-за избытка пропускной способности по оптоволоконным каналам на большие расстояния.

Он долгое время был директором Berkshire Hathaway Inc. г-на Баффета.
и объединился со знаменитым инвестором из Омахи, чтобы глубже проникнуть в энергетику. Berkshire Hathaway и г-н Скотт помогли провести в 1999 году приобретение MidAmerican Energy Holdings Co. - поставщика электроэнергии и природного газа из Де-Мойна, штат Айова, - примерно за 2 миллиарда долларов.
Позже этот бизнес был расширен и переименован в Berkshire Hathaway Energy.

По оценке Forbes, во многом благодаря своей доле в Berkshire Hathaway Energy, состояние г-на Скотта составляло 4,2 миллиарда долларов.

Вальтер Скотт-младший, внук плотника-иммигранта из Данди, Шотландия, родился 21 мая 1931 года и вырос в Омахе. Его отец был главным инженером в строительной компании Peter Kiewit Sons ’Inc., основанной в 1884 году.
В 14 лет мистер Скотт получил звание орла-разведчика. Он зарабатывал деньги на учебу в колледже, работая летом на ранчо в Орегоне, а затем на строительных площадках в Кевите. В Университете штата Колорадо он первоначально планировал изучать управление пастбищами, но переключился на гражданское строительство после того, как друг сказал ему, что это будет означать более широкие возможности для карьерного роста.
Он женился на школьной девушке Кэролайн Фальк в 1952 году и окончил Колорадо в 1953 году.

Некоторое время он служил в ВВС, затем вернулся в Кевит.

Воспитывая детей, мистер Скотт за десять лет перевез свою семью на 17 рабочих мест. Он был назначен председателем и главным исполнительным директором в 1979 году, сменив Питера Кевита, сын основателя компании.

В 2010 году г-н Скотт был среди 40 семей и отдельных лиц, подписавших Клятву пожертвований, кампанию, организованную Биллом и Мелиндой Френч Гейтс и г-ном Баффетом, чтобы побудить богатых людей пожертвовать большую часть своего состояния.
У мистера Скотта было четверо детей от своей первой жены, Кэролайн Фолк Скотт, которая умерла от рака в 1983 году. В 1987 году он женился на Сюзанне Маршалл, бывшей учительнице начальной школы, которая была исполнительным директором Фонда зоопарка Омахи. Она умерла в 2013 году.

Среди множества пожертвований Скоттов зоопарку было финансирование выставки пингвинов.

Профиль г.Скотт, опубликованный Ассоциацией Горацио Алджера, процитировал, как он дал этот совет своим детям: «Самое лучшее, что вы можете сделать в жизни, - это быть дающим, потому что в мире уже есть много тех, кто их принимает».

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миллиардерскончалсяУоррен БаффеттВальтер Скотт
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