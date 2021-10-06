Молочные зубы: 5 причин, почему нужно лечить! Выбираем клинику в Бердске

Организм человека – удивительно устроенная вещь. У него могут расти волосы и ногти до нескончаемой длины. А еще, перед тем как появятся зубы в полости рта, сначала вырастет другой зубной ряд и выпадет. Первые зубы у человека именуются «молочными». Такое название им дал в свое время Гиппократ, который считал, что первые зубы состоят из материнского молока. Но если обратиться к науке более глубоко, то молочные зубы переводятся с арабского как «временные». И это действительно так: такие зубы не задерживаются долго во рту, освобождая место под коренные, которые служат до конца жизни.
Смена зубного ряда у каждого человека происходит индивидуально. Первые зубы появляются в 6-8,5 месяцев и уже к году ребенок может спокойно пережевывать твердую пищу. Выпадение молочных зубов происходит в возрасте 6-7 лет. И где-то к 8-9 годам у ребенка полностью обновляется зубной состав. Чтобы он обновился успешно, зубы выросли ровными и красивыми и не доставляли хлопот в будущем своему хозяину, уже с малых лет необходимо уделять внимание каждому зубу.
г. Бердск, Первомайская, 121, ТЦ «Орбита», 3 этаж, т. 8-913-745-75-55, 5-61-26
Стомотологическая клиника "Мединас"
________________________________________________________________________________________
Ошибкой многих родителей является игнорирование проблем молочных зубов в виде кариеса, неровного расположения и эстетической составляющей. Кариес на молочных зубах приводит к таким же воспалительным процессам, как если бы он был на коренных. Периодонтит – воспаление примыкающих тканей к корню зуба. Если десна и нерв находятся в нездоровом состоянии, это может привести к тому, что будущий зуб будет прорезаться болезненно или вовсе с отклонениями.
Молочные зубы играют немаловажную роль в организме человека. От их целостности зависит и нормальное функционирование ЖКТ, а значит, усвоение пищи и формирование молодого организма. Чем раньше выпадают зубы, тем хуже ребенок будет пережевывать еду. Это влечет за собой плохую работу желудка, а значит, и другие проблемы со здоровьем. Резцы помогают ребенку научиться произносить его первые звуки и говорить. И если какие-либо зубы будут отсутствовать, то и речь будет развиваться некорректно. Раннее выпадение молочных зубов чревато смещением других зубов. Они могут начать прорезаться не в том месте, что даст последствия в виде лечения у ортодонта и установки брекет-систем в будущем.
У молочных зубов есть еще и такая проблема - потемнение эмали. Часто это не является отклонением, но может отразиться на эстетическом восприятии ребенка окружающими людьми. Могут появиться насмешки со стороны детей, что негативно скажется на его психологическом состоянии. Чтобы избежать ряда негативных факторов, связанных с молочными зубами у ребенка, взрослые должны своевременно обращать внимание на жалобы и делать профилактический осмотр у стоматолога минимум два раза в год.