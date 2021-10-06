Ираида Спорная: почему 6 октября на Руси было принято гадать и лепить наливушки с картошкой по народным традициям

6 октября православными христианами отмечается память великомученицы Ираиды. В народе его называют "Ираида спорная".
Праведная Ираида стала известна тем, что примкнула к христианам, которые были на корабле для казни. За ее поддержку верующих, Ираиду пытали и казнили первой.
Ираида спорная в народе стала так называться, потому что люди, которым пришлось испытать тяжелые моменты в жизни, в этот день могут узнать свою судьбу. Раньше в этот день люди шли к месту слияния двух рек, из которых черпали по чашке воды. После чего наблюдали какая чашка быстрее закончится. Если испарялась первая чашка – значит плохой период долго не закончится. Если наоборот опустела вторая чашка быстрее, то скоро наступит белая полоса.
6 октября было принято готовить наливушки: ржаные лепешки с картошкой, которые обязательно готовили с молоком и яйцами. Хозяйки выпекали это сытное блюдо в печи, после чего звали на ужин друзей, родственников и близких людей.
Главной традицией этого дня было протапливание дома. Перед этим занятием звали к себе печника, который проверял состояние печи и ремонтировал, если находил неполадки. После чего люди заговаривали уголь в печи: " Как горячий уголек разгорается, так хорошо моя хата прогревается ". В народе верили, что этот заговор поможет сохранить дров на всю зиму и в доме всегда будет тепло.
Приметы на Ираиду Спорную:
- 6 октября в кошелек клали монету с изъяном. Считалось, что она поможет всегда сохранять семейный бюджет в достатке, без лишений.
- Славяне смотрели на погоду – если день начинался с холода, значит и осень будет пасмурной и дождливой.
- Кошка на Ираиду умывается левой лапкой - ждать ненастья, правой - будет прояснение и хорошая погода.
- Если утки громко плещутся в воде - к дождю, а если они тихие - к грозе или к грому.