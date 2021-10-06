По миру идет пандемия непривитых от коронавируса, а не «четвертая волна», заявил эксперт из Германии

Обеспокоенность по поводу четвертой коронной волны необоснованна, считает статистик Кристиан Гессе, и по нескольким причинам. Это относится, по крайней мере, к населению в целом. Потому что среди непривитых становится заметна опасная тенденция.
Это было уже несколько месяцев: великий страх перед четвертой волной. Беспокойство о переполненных больницах. Против новых закрытий и ограничений. Осень уже началась, и цифры все еще остаются на относительно низком уровне. Значит ли это, что четвертой волны нет?
«Это именно то, что это означает», - сказал статистик Кристиан Гессе в интервью FOCUS Online. Заведующий кафедрой математической статистики Штутгартского университета наблюдает за процессом заражения с самого начала пандемии и разрабатывает модели для оценки его развития, пишет focus.de.
Три причины, почему нет четвертой волны:1. Заболеваемость
«Некоторые федеральные земли, такие как Баден-Вюртемберг и Бавария, в течение некоторого времени показывают заболеваемость вакцинированных и невакцинированных людей отдельно», - объясняет Гессе. «И вы можете видеть, что количество вакцинированных составляет в среднем от 10 до 20 - в отличие от тех, кто не был вакцинирован, он в 10-15 раз выше». Стабилизировать на очень низком уровне, имеет Эффект заключается в том, что заболеваемость по всей стране снова медленно снижается в течение примерно двух недель.
2. Положение в реанимационных отделениях.
Гессен подчеркивает еще один момент. «В среднем на каждого вакцинированного пациента с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии приходится 20 невакцинированных пациентов», - поясняет он. «Или, говоря другими словами: около 95 процентов пациентов с Covid, которые в настоящее время проходят интенсивное лечение, не вакцинированы». Таким образом, вакцинированные люди не подвергаются риску перегрузки системы здравоохранения.
3. Смерть
Что также говорит против того факта, что мы имеем дело или будем иметь дело с четвертой волной, согласно Гессену, так это ежедневные смерти. «Число умерших от короны было очень низким и стабильным в течение нескольких недель. Это в среднем 40 в день ». В разгар пандемии это было намного больше 1000.
«Если взять эти точки вместе, мы увидим: четвертой волны нет. Скорее, мы имеем дело с эпидемией непривитых ".
Частота вакцинации не должна больше снижаться.Статистику не известно, почему Институт Роберта Коха (RKI) не публикует эти значения отдельно, особенно заболеваемость среди вакцинированных и невакцинированных людей. Однако он надеется, что институт изменит это в будущем. Такая дифференциация намного более четко отразила бы инфекционную ситуацию. «И это также заставило бы непривитых больше осознать риск, которому они подвергаются, если не будут вакцинированы».
По словам Гессе, насколько важны вакцинации, станет ясно в ближайшие месяцы. Статистик также не ожидает четвертой волны осенью и зимой - при одном условии: «Согласно моему моделированию, заболеваемость продолжит снижаться - по крайней мере, если уровень вакцинации не будет снижаться дальше».
Коллективный иммунитет - до весны 2022 года?Федеральный министр здравоохранения Йенс Спан снова позвонил несколько дней назад, чтобы сделать прививку от короны. В противном случае невакцинированные люди рискуют заразиться. «Коллективный иммунитет достигается всегда», - сказал политик ХДС из «Augsburger Allgemeine». «Вопрос только в том, как: вакцинация или инфекция». Благодаря коллективному иммунитету пандемия «приодолеется весной».
По словам Гессе, это работает. «В настоящее время у нас есть квота полностью вакцинированных людей, составляющая около 64 процентов во всех возрастных группах. Для коллективного иммунитета нам потребуется иммунизация от 80 до 85 процентов населения, но это значение относится не только к вакцинации ». Это также включает тех, кто выздоровел. «И согласно новому исследованию, это значительно больше, чем мы думали ранее», - подчеркивает статистик. Ученые из Медицинского центра Университета Майнца определили, что на каждые десять человек, которые были инфицированы и имели симптомы, приходилось восемь, которые ничего не заметили о своей инфекции.
«В дополнение к 64 процентам, безусловно, есть еще 10–15 процентов, которые были вакцинированы из-за инфекции», - считает Гессе. «К сожалению, есть много людей, которые скептически относятся к вакцинации, но довольно небрежно относятся к вирусу». Таким образом, в этой группе инфекция также в конечном итоге приводит к иммунизации. «Так что прогноз Спана на весну реалистичен, но, вероятно, мы достигнем коллективного иммунитета еще раньше».