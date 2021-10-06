Экс-девушка Марадоны раскрыла интимные подробности отношений с футбольной мегазвездой

Спустя почти одиннадцать месяцев после смерти легенды футбола Диего Армандо Марадона его бывшая девушка Мавис Альварес рассказывает о наркотиках, сексуальных вечеринках и операции на груди, которую Марадона хотел, чтобы она сделала в то время. Спустя пять лет отношения распались.
Мавис Альварес раскрывает по американскому телевидению взрывоопасные подробности о бывшем любовнике Марадоне, который умер в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет. У обоих были проблемы с употреблением наркотиков, пишет focus.de.
«Ко мне подошел мужчина на улице. Он спросил меня, хочу ли я встретиться с Марадоной. Мне это было неинтересно, но он разговаривал со мной в течение часа и пытался меня уговорить», - сказал Альварес América TeVe ».
«Очень важно помочь Марадоне, он всемирно известная личность и друг Кубы. Я наконец согласился», - продолжает Альварес, которая познакомился с Марадоной в 2000 году. В то время аргентинец находился на Кубе в связи с отменой наркотиков.