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Грешно ли работать 6 октября в большой праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна?

1:30:1710/6/2021Фото: pixabay.com
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Христиане со всего мира очень чтят это событие, и соблюдают все запреты и традиции дня.

Праздник относится к особым церковным торжествам

6 октября у православных христиан один из великих праздников – Зачатие Иоанна Пророка, Предтечи и Крестителя Господня. Праздник зародился в Константинополе и был посвящен библейскому событию – зачатию Иоанна Крестителя в христианской семье праведных Захарии и Елизаветы.

В Иудее — южной части Палестины жили праведные христиане, Захария и Елизавета, которые ревностно соблюдали заповеди Божьи. Однако их супружество было несчастливым: дожив до преклонных лет, у супругов не было детей. От чего они не переставали молиться Богу, чтобы Он даровал им ребенка.

Однажды Захария приносил благовония на золотом алтаре в Храме, прямо у Святая Святых, в очень большую честь. Когда он увидел, что перед ним стоит ангел, то остановился в страхе. Но ангел успокоил его, сказав, что его молитва была услышана и родится у него сын: " И у вас будет радость и веселье, и многие будут радоваться его появлению; ибо он будет велик пред Господом.” Однако Захария усомнился в словах Гавриила, от чего не смог разговаривать, пока не родился Иоанн.

Когда срок его службы закончился, он отправился к себе домой. Где не смог сообщить радостную весть. Но потом предсказание Ангела сбылось, и когда родился малыш, то его хотели назвать в честь своего дедушки, но Захария остановил их, написав на досточке имя Иоанн. После этого, к нему вернулась способность говорить.

Христиане со всего мира очень чтят это событие, и соблюдают все запреты и традиции дня. Раньше в народе на праздник старались не делать заготовки на зиму. Считалось, что любые соленья, варенья и квашения, приготовленные в этот день – почернеют. Поэтому хозяйки 6 октября брались за рукоделие. Они пряли, шили, вязали, собираясь вечером. Поэтому, строгого запрета на работу в день Зачатия нет. Но, необходимо помнить, что праздник относится к особым церковным торжествам. И правильно будет посетить с утра храм и помолиться.

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традициипраздникизапретыЗачатие Иоанна Предтечи
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