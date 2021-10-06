Гороскоп на Новолуние в октябре-2021: последнее Новолуние приходит 6 октября, чтобы помочь вам с планом претворить ваши мечты в реальность

Новая Луна в среду, 6 октября, в 12.05 в Весах, по прогнозам, изменит мир. Вот что ожидает новолуние в среду, по словам эксперта.
По словам духовных людей, которые считают, что Луна влияет на ваше настроение и желания, новолуние - это все, что вам нужно. Express.co.uk побеседовал с наставником Луны Кирсти Галлахер ( @kirsty_gallagher_), чтобы узнать, что ждет в среду новолуние в Весах.
В среду, 6 октября, около полудня новолуние будет в Весах.
Новолуние наступает, когда Луна находится между Солнцем и Землей, а ближняя сторона Луны не получает солнечного света, поэтому вы не сможете увидеть Новолуние в небе, пишет express.co.uk.
Тем не менее, вы должны почувствовать рост энергии в дни, предшествующие лунному событию.
По словам Лунного наставника Кирсти, последнее Новолуние пришло, чтобы помочь вам с планом претворить ваши мечты в реальность.
Затем Полнолуние в Рыбах помогло нам «освободить, сбросить и отпустить все, что вам больше не служит».
Теперь новолуние в Весах приведет нас к новым осенним началам.
По словам Кирсти, в это Новолуние в воздухе витает так много энергии Весов.
Наставник Луны объяснил: «В Весах есть стеллиум (скопление из трех или четырех планет в одном знаке или доме).
«В этот состав входят Солнце, Луна, ретроградный Меркурий и Марс, объединившиеся в Весах, чтобы помочь вам действительно продвинуться вперед в Осень.
«Не только эта Луна, но и весь октябрь будет наполнен мощными планетарными сдвигами, которые начались во время осеннего равноденствия.
«Этот месяц станет поворотным месяцем, который определит нас на 2022 год.
«То, что вы приведете в движение под этим Новолунием, будет волновать вас вперед, создавая ваше будущее».
Сезон Весов возвращает нас к равновесию после лета и начинает процесс влечения вас внутрь себя.
Кирсти сказала: «Ты возвращаешься домой к себе, своему сердцу и своей душе.
«Осень - пора души, и это Новолуние здесь, чтобы глубоко связать вас с вашей истинной сущностью.
«Отсюда вы перейдете к новым начинаниям, к которым вы стремились».
Это новолуние для Весов призывает вас вернуться к «внутреннему равновесию, выравниванию и гармонии».
Кирсти сказала: «Это« Новолуние »спросит вас, где вы находитесь вне баланса и выравнивания внутри себя, где вы не верны себе или отдаете слишком много от себя.
«Это покажет вам, как вы потеряли себя летом, рассеялись летом и где вы разорвали отношения с самим собой, чтобы вернуться домой».
Это Новолуние - прекрасное время, чтобы пересмотреть отношения в своей жизни.
Кирсти сказала: «Вы должны оценить, являются ли ваши отношения питательными и заботливыми.
«Поддерживают ли ваши отношения то, кем вы являетесь на самом деле, и то, в каком направлении вы хотите двигаться?
«Есть ли какие-то отношения, которые вы переросли, какие-то, в которых нужно сместить фокус или направление, или какие-то отношения, требующие вашего внимания?»
Это новолуние открывает осенний лунный цикл, и наши намерения проведут нас через осень и далее.
Кирсти подчеркнула: «Намерения, которые вы установили в это Новолуние, будут вашим путеводным светом на всю осень.
«Они помогут вам оставаться верными себе и тому, что вы, наконец, готовы создавать и с чем двигаться вперед.
«Что вы наконец готовы сказать «а »этой осени, потому что на вашей стороне есть мощная энергия, которая поможет осуществить это?
«Проясните, что именно вы, наконец, готовы делать, творить, иметь, быть, и как вы, наконец, готовы двигаться вперед из этого места глубокого внутреннего знания.
«Делайте выбор в отношении своего будущего, ориентируйтесь на себя и устанавливайте намерения на осень и далее».