3 самых распространенных причины развода - и как их исправить, пока не стало слишком поздно

Шарлотта и Финн думали, что находятся на грани болезненного и дорогостоящего развода. Они пришли за консультацией для пар, за советом по браку, потому что разлюбили ... или так им казалось.
Они говорили о частых ссорах и полном эмоциональном отключении. И что еще хуже, между ними не было физической близости дольше, чем хотелось бы признать, пишет yourtango.com.
Шарлотта расплакалась, описывая разрыв в их отношениях. Финн быстро замолчал, не зная, что делать или сказать, с выражением настоящего страха на лице.
Хотя их проблемы являются одной из самых распространенных причин развода, такая фраза «мы думаем, что разлюбили парочку» на самом деле мне больше всего нравится работать.
Вся эта боль, гнев и разочарование, на мой взгляд, указывают на то, что, несмотря на все это, пара на самом деле может быть очень сильно влюблена.
Я обнаружил, что с небольшой помощью многие пары могут быстро обуздать свои разочарованные эмоциональные потребности и мотивировать себя быстро восстановить связь друг с другом.
Все, что им нужно сделать, это перефокусировать энергию, которая в настоящее время тратится на разочарование, непосредственно на восстановление глубокой эмоциональной и физической близости, а также на улучшение своих коммуникативных навыков и связи.
Вот три основные причины развода и способы исправить каждую, пока не стало слишком поздно для вашего собственного брака.
1. Ваш супруг больше похож на вашего лучшего друга, чем на вашего любовника.Это важный признак того, что вы все еще можете сильно любить друг друга.
Просто спросите любую счастливую пару, которая была вместе десятилетиями, в чем секрет длительных отношений. Они оба скажут вам, что все дело в том, чтобы видеть друг друга и относиться друг к другу как к лучшим друзьям.
Одно из самых больших, но легко поддающихся исправлению предположений, которые наносят ущерб отношениям у большинства пар, заключается в том, что влюбленность всегда должна быть страстной и опьяняющей, как когда они только начали свои отношения. Но это всего лишь этап романтики или медового месяца в вашем жизненном путешествии по здоровой супружеской паре.
После первых нескольких месяцев или года совершенно нормально, что фаза медового месяца заканчивается, и начинается фаза «мой лучший друг» .
Итак, да, ваш партнер - ваш лучший друг. В этом нет необходимости в расставании. Это означает, что вы на самом деле все еще любите друг друга, даже если вам нужно внести некоторые изменения в свои отношения.
С работой романтика будет более глубокой, чем вы когда-либо испытывали.
2. У вас практически нет секса.Если вы хотите вернуть секс в свой брак, вам нужно вернуть любовь в свой секс. Это так просто. Так поступают лучшие друзья в здоровом браке.
Недавние исследования показывают, что эмоциональная близость - ключ к сексуальному удовлетворению женщин. Исследователи, стоящие за исследованием, проведенным в Университете штата Пенсильвания, обнаружили, что «любовь сделала секс физически более приятным» для женщин, и что те, «кто любил своих сексуальных партнеров, также сказали, что они чувствовали себя менее подавленными и более склонными исследовать свою сексуальность».
Большинство участвовавших в исследовании женщин старшего возраста заявили, что эта связь между любовью и сексом сохранялась на протяжении всей их жизни.
Что касается женщин, с которыми я беседовал, - сказала ведущий исследователь доктор Бет Монтемурро, - они, кажется, говорили, что вам нужна любовь в сексе и вам нужен секс в браке ».
Что можно сказать о подавляющем большинстве пар, испытывающих проблемы в отношениях? Исправьте эмоциональную связь, и вы исправите свою сексуальную связь.
3. Между вами нет настоящего общения, потому что вы так много ссоритесь.Вы, конечно, спорите. Спор - это полная противоположность эффективному общению.
Ваша основная потребность в связи через правильно выраженную дружбу сейчас глубоко разочарована, но если вы не любили друг друга так сильно, это могло бы не повлиять на вас так же.
Когда вы научитесь правильно выражать и принимать эмоциональные потребности друг друга, споры и другое негативное поведение в отношениях исчезнут.
Итак, как же избавиться от тех негативных поверхностных чувств и поведения в отношениях, которые продолжают мешать укреплению вашей дружбы как пары?Вы, наверное, слышали это миллион раз, но пришло время действовать. Пора научиться эффективно общаться.
Начните с заключения прочного взаимного пакта, чтобы спасти ваши отношения.
Здоровая пара похожа на танец двух человек с подъемами и отжиманиями. Один человек не может спасти отношения в одиночку. Вы должны делать это как команда.
Далее, абсолютно необходимо превратить свои отношения в «зону, свободную от боли».
Это одна из самых действенных стратегий предотвращения разрывов отношений и развода. В вашей «зоне, свободной от вреда», токсичные коммуникативные привычки просто не сохраняются.
После того, как вы создадите свою «зону без вреда», спасти свой брак , превратив его в состязание щедрости, станет быстрее, проще и, в конечном итоге, включится автопилот. Удовлетворять потребности и желания вашего партнера становится все легче и легче, поскольку они соответствуют вашим, и наоборот. Это становится заразительным и благотворным круговоротом.
Как только Шарлотта и Финн превратили свой брак в «зону без боли», их отношения быстро стабилизировались.
Они не могли поверить, как много всего изменилось для них за считанные дни. И за несколько недель они оба стали отличными консультантами по отношениям в кресле. Это действительно помогло им спасти брак. Это потрясающий способ изучить и применить несколько простых, но эффективных коммуникационных стратегий.
Шарлотта и Финн уже много лет счастливы в браке с лучшими друзьями и вместе создали прекрасную семью.