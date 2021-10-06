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Категорические запреты для каждого на праздник иконы Словенской Божией матери 7 октября

2:00:5510/6/2021Фото: pixabay.com
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Тит сделал так, как ему велела Божья Матерь, и пошел вдоль реки к церкви, которая уже заросла травой. Он подошел к старому большому дереву, где нашел чудотворную икону.

На том месте, где крестьянин Тит нашел чудотворную икону, был построен мужской монастырь, который назвали Словенская пустынь

Икона Богородицы “Словенская” известна во всем мире. К образу обращаются с молитвой все православные верующие. И она всегда помогает в трудный жизненный момент тем, кто искренне молится перед ней.

История появления Словенской иконы Божией Матери выдает нам несколько разных версий. Среди них есть самая распространенная это то, что Дева Мария приснилась крестьянину, проживающему в Костромской области. Крестьянин по имени Тит слег с тяжелой болезнью. Когда он находился в горячке, то увидел Богородицу, которая отправила Тита к реке Словинка, чтобы он нашел пустую церковь.

Тит сделал так, как ему велела Божья Матерь, и пошел вдоль реки к церкви, которая уже заросла травой. Он подошел к старому большому дереву, где нашел чудотворную икону.

Тит сразу прикоснулся к святыне и исцелился. Придя в себя, он недолго думая,  отправился вместе со священником по соседним селам, рассказывая о чудесной находке.

На том месте, где крестьянин Тит нашел чудотворную икону, был построен мужской монастырь, который назвали Словенская пустынь. Образ стал для многих христиан не просто иконой, а настоящим спасением через милость великой Царицы Небесной. До сих пор к ней приходят с молитвами и знают, что Она всегда поможет.

К чудотворному образу приходят верующие люди, с болезнями центральной нервной системы. Также выздоровления просят парализованные и ослепшие после инсульта люди. Молитва святой Богородице помогает обрести душевное спокойствие при депрессии и апатии, тревоге, и многих других психических заболеваний.

7 октября не следует приходить в гости и звать к себе малознакомых людей. Также не стоит устраивать в этот день важные деловые переговоры или заключать сделки.
По народной традиции, сегодня не запирали дом снаружи, поэтому весь день дома кто-то оставался дома, иначе можно навлечь беды.
Также в этот день не стоит ремонтировать старую одежду или обувь – они быстро износятся или потеряются.

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традициипраздникизапретысловенская икона Божией Матери
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