Чудеса Словенской чудотворной иконы Божией Матери: сильные молитвы об исцелении недугов душевных и телесных

Существует большое количество почитаемых изображений Богородицы, поскольку для многих верующих она является опорой в различных жизненных ситуациях. Не исключение –Словенская икона Божией Матери, которая знаменита первым своим чудом сразу, как только ее обнаружили. По легенде, нашел ее крестьянин Тит в Костромской губернии. Из-за сильной болезни, он слег парализованный и ослепший после инсульта. Находясь в таком состоянии некоторое время, во сне к Титу пришла Божья Матери и указала на икону, которая находится в заброшенном храме. Он послушался веления Богородицы и пошел у края реки Словенки, дойдя до указанного места. В заброшенной церкви за престолом, под деревом, проросшим сквозь разрушенную кровлю храма, Тит нашел святой образ. Крестьянин тут же притронулся к иконе, после чего исцелился. Это исцеление повлияло на него так сильно, что Тит побежал к местному священнику и они вместе стали рассказывать о святыни по окрестностям.
Когда весть об иконе дошла до царя Михаила Федоровича Романова, то он выстроил на месте чудесной находки мужской монастырь. С благословением Патриарха Филарета – монастырь Словенская пустынь просуществовал до 1764 года. После чего икону перенесли в село Словинка Костромской области.
Православной церковью был установлен праздник в честь образа Богоматери 6 октября, по новому стилю. Также в честь этого события, в 2003 году, на месте обнаружения святого образа, в заброшенном храме установили часовню. Рядом с ним был вырыт колодец со святой водой. В день Словенской иконы Богородицы, приходят паломники со всего православного мира и набирают, молятся у этого места, прося исцеления и укрепления веры.