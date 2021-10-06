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Чудеса Словенской чудотворной иконы Божией Матери: сильные молитвы об исцелении недугов душевных и телесных

2:30:0610/6/2021Фото: pixabay.com
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По легенде, нашел ее крестьянин Тит в Костромской губернии. Из-за сильной болезни, он слег парализованный и ослепший после инсульта.

Когда весть об иконе дошла до царя Михаила Федоровича Романова, то он выстроил на месте чудесной находки мужской монастырь

Существует большое количество почитаемых изображений Богородицы, поскольку для многих верующих она является опорой в различных жизненных ситуациях. Не исключение –Словенская икона Божией Матери, которая знаменита первым своим чудом сразу, как только ее обнаружили. По легенде, нашел ее крестьянин Тит в Костромской губернии. Из-за сильной болезни, он слег парализованный и ослепший после инсульта. Находясь в таком состоянии некоторое время, во сне к Титу пришла Божья Матери и указала на икону, которая находится в заброшенном храме. Он послушался веления Богородицы и пошел у края реки Словенки, дойдя до указанного места. В заброшенной церкви за престолом, под деревом, проросшим сквозь разрушенную кровлю храма, Тит нашел святой образ. Крестьянин тут же притронулся к иконе, после чего исцелился. Это исцеление повлияло на него так сильно, что Тит побежал к местному священнику и они вместе стали рассказывать о святыни по окрестностям.

Когда весть об иконе дошла до царя Михаила Федоровича Романова, то он выстроил на месте чудесной находки мужской монастырь. С благословением Патриарха Филарета – монастырь Словенская пустынь просуществовал до 1764 года. После чего икону перенесли в село Словинка Костромской области.

Православной церковью был установлен праздник в честь образа Богоматери 6 октября, по новому стилю. Также в честь этого события, в 2003 году, на месте обнаружения святого образа, в заброшенном храме установили часовню. Рядом с ним был вырыт колодец со святой водой. В день Словенской иконы Богородицы, приходят паломники со всего православного мира и набирают, молятся у этого места, прося исцеления и укрепления веры.


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