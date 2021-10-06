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05.10
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В Японии выявлено новое опасное инфекционное заболевание, вызванное клещевым наировирусом

9:00:5910/5/2021,от университета ХоккайдоФото: pexels.com
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Генетический анализ вирусов, выделенных из образцов крови двух пациентов, выявил новый тип ортонаировируса, класс наировирусов, который включает в себя такие патогены, как вирус крымско-конголезской геморрагической лихорадки.

Ученые проверили образцы крови, взятые у пациентов больниц, у которых с 2014 года наблюдались похожие симптомы после укусов клещей

Ранее неизвестный вирус, который может инфицировать людей и вызывать болезни, был идентифицирован учеными в Японии. Новый инфекционный вирус, названный вирусом Йезо, передается через укусы клещей и вызывает заболевание, характеризующееся лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Открытие было сделано исследователями из Университета Хоккайдо и его коллегами, а результаты были опубликованы в журнале Nature Communications.

Кейта Мацуно, вирусолог из Международного института по борьбе с зоонозами Университета Хоккайдо, сказал: « С 2014 года в Японии этим новым вирусом заразились как минимум семь человек , но до сих пор случаев смерти не подтверждено», пишет medicalxpress.com.

Вирус Йезо был обнаружен после того, как в 2019 году в больницу был госпитализирован 41-летний мужчина с лихорадкой и болью в ногах после укуса членистоногим, которое, как полагают, было клещом, во время прогулки в местном лесу на Хоккайдо. Его вылечили и выписали через две недели, но тесты показали, что он не был инфицирован какими-либо известными вирусами, переносимыми клещами в этом регионе. Второй пациент обратился с аналогичными симптомами после укуса клеща в следующем году.

Генетический анализ вирусов, выделенных из образцов крови двух пациентов, выявил новый тип ортонаировируса, класс наировирусов, который включает в себя такие патогены, как вирус крымско-конголезской геморрагической лихорадки. Ученые назвали его вирусом Йезо в честь исторического японского названия Хоккайдо, большого острова на севере страны, где был обнаружен вирус. Новый вирус был наиболее близок к вирусу Сулина и вирусу Тамди, обнаруженным в Румынии и Узбекистане соответственно, последний из которых, как сообщается, недавно вызвал острую лихорадку у людей в Китае.

Затем ученые проверили образцы крови, взятые у пациентов больниц, у которых с 2014 года наблюдались похожие симптомы после укусов клещей. Они обнаружили дополнительные положительные образцы у пяти пациентов. У этих пациентов, включая первых двух, была лихорадка, снижено количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови, а также наблюдались признаки нарушения функции печени.

Чтобы определить вероятный источник вируса, исследовательская группа провела скрининг образцов, собранных у диких животных в этом районе в период с 2010 по 2020 год. Они обнаружили антитела к вирусу у оленей Хоккайдо шика и енотов. Они также обнаружили вирусную РНК у трех основных видов клещей на Хоккайдо. Мацуно говорит: «Похоже, что вирус Йезо установил свое распространение на Хоккайдо, и весьма вероятно, что вирус вызывает болезнь, когда передается людям от животных через клещей».

Как наглядно демонстрирует пандемия COVID-19, животные переносят множество неизвестных вирусов, и некоторые из них могут инфицировать людей. «Все известные нам до сих пор случаи заражения вирусом Йезо не привели к смертельному исходу, но весьма вероятно, что болезнь обнаружена за пределами Хоккайдо, поэтому нам необходимо срочно расследовать ее распространение», - сказал Мацуно.

Теперь исследовательская группа планирует отслеживать возможное общенациональное распространение нового вируса среди диких животных и пациентов. И они говорят, что больше больниц должно проверять на вирус у пациентов, которые жалуются на симптомы.

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новое заболеваниеклещевой наировирус
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