Ученые доказали, что глицерин безопасен, эффективен при лечении псориаза

Пациенты с псориазом сообщают, что глицерин, недорогая, безвредная, слегка сладкая жидкость, входящая в список ингредиентов многих лосьонов для кожи, эффективна в борьбе с псориазом, и теперь у ученых есть объективные доказательства, подтверждающие их отчеты.
Они обнаружили, что глицерин или глицерин, применяемый местно или внутрь , помогает успокоить классические чешуйчатые, красные, приподнятые и зудящие пятна в их модели псориаза , доктор Венди Боллаг, клеточный физиолог и исследователь кожи в Медицинском колледже Джорджии. и Чарли Норвуд, Медицинский центр VA, и ее коллеги сообщают в Международном журнале молекулярных наук, пишет medicalxpress.com.
Исследования также предоставляют больше доказательств различных способов, которыми глицерин способствует здоровому созреванию клеток кожи через четыре стадии, в результате чего образуется гладкий защитный слой кожи. Псориаз - это иммуноопосредованная проблема, которая обычно проявляется у молодых людей, когда клетки кожи вместо этого быстро размножаются, накапливая воспаленные участки.
«Теперь у нас есть экспериментальные данные, чтобы показать, что сообщают эти пациенты с псориазом», - говорит Боллаг, который почти 20 лет назад впервые сообщил в The Journal of Investigative Dermatology, что глицерин, природный аттрактор спирта и воды, который, как известно, помогает коже выглядеть лучше, также безопасно помог ему лучше функционировать, помогая клеткам кожи должным образом созревать.
Ранний отчет Боллага привел к появлению множества анекдотических сообщений от отдельных лиц, а их отчеты в конечном итоге привели к недавно опубликованному исследованию.
Известно, что местно глицерин оказывает успокаивающее и смягчающее действие. Но еще одна ключевая часть его магии, которую доктор Боллаг помог очертить, - это его преобразование в липид или жир, фосфатидилглицерин, который в конечном итоге регулирует функцию кератиноцитов, нашего основного типа клеток кожи, и подавляет воспаление в коже.
Глицерин попадает в кожу через такие каналы, как аквапорин-3, канал, экспрессируемый в клетках кожи, и ученые MCG показали, что, оказавшись внутри, аквапорин 3 направляет глицерин в фосфолипазу-D-2, фермент, который превращает жиры во внешней клеточной мембране. в клеточные сигналы, в конечном итоге превращая глицерин в фосфатидилглицерин.
В 2018 году Боллаг и его команда сообщили, что местное применение фосфатидилглицерина уменьшало воспаление и характерные приподнятые участки кожи на модели псориаза у мышей. На этот раз они решили изучить влияние его широко доступного предшественника глицерина.
Для новых исследований они использовали имиквимод, который, как известно, вызывает псориазоподобные бляшки у людей, используя его для лечения таких проблем, как генитальные бородавки и некоторые виды рака кожи, для создания модели на животных. Мыши либо пили сладкий натуральный спирт, либо ученые применяли его местно. В любом случае, глицерин помог уменьшить развитие характерных кожных повреждений, сообщают ученые, и это открытие помогает подчеркнуть, что глицерин работает более чем одним способом, улучшая состояние кожи.
Внешне глицерин проявил свое действие как смягчающее средство, потому что даже у мышей, лишенных фосфолипазы-D-2, он был полезен. Кроме того, при местном применении он, по-видимому, конкурирует с перекисью водорода за пространство внутри канала аквапорина 3. Перекись водорода широко известна как мягкий антисептик, но мы также производим ее, и при низких уровнях это сигнальная молекула клетки. Но в больших количествах перекись водорода вызывает деструктивный окислительный стресс, который на самом деле может вызвать псориаз.
Ученые обнаружили, что местный глицерин снижает уровень перекиси водорода, попадающей в клетки кожи. Когда они добавили глицерин и перекись водорода одновременно непосредственно в клетки кожи, они обнаружили, что глицерин защищает от окислительного стресса, вызванного перекисью водорода.
«Глицерин в основном превосходит перекись водорода в проникновении туда и предотвращении ее проникновения и увеличения окислительного стресса», - говорит Боллаг. Масло и вода не смешиваются, поэтому глицерин может быть полезным еще одним способом, поддерживая основную роль кожи в качестве барьера для водопроницаемости, так что, в крайнем случае, когда мы сидим в ванне, вода в ванне не проходит через наши тела. кожа, поэтому мы взрываемся, как воздушный шар, - говорит она.
С другой стороны, когда глицерин принимался мышами, у которых отсутствовала фосфолипаза-D-2, которая превращает жиры или липиды в клеточной мембране в сигналы, это просто не сработало, говорит Боллаг, что подтвердило их более ранние выводы, что внутренне в любом случае, глицерин соединяется с ферментом, чтобы произвести сигнал, необходимый для созревания клеток кожи.
Некоторые из их недавних работ подробно описывают, как фосфатидилглицерин уменьшает воспаление.
Боллаг хотела бы, чтобы следующие шаги также включали клинические испытания с дерматологами и пациентами, и работает над поиском ученого, который сможет сделать то, что, по ее мнению, будет оптимальной комбинацией: глицерин и фосфатидилглицерин в одном креме для местного применения.
Добавление самого фосфатидилглиерола, а не только глицерина, из которого он производится, по сути является резервным, поскольку есть некоторые свидетельства того, что при псориазе существенное преобразование глицерина в фосфатидилглицерин не является оптимальным. Лаборатория Боллага и другие показали снижение уровня аквапорина 3 при псориазе, что, вероятно, означает меньшее количество фосфатидилгицерина, поэтому увеличение доступности глицерина может помочь, хотя и не так эффективно, повысить доступность этого липида, необходимого для нормальной пролиферации клеток кожи.
Быстро перейти к клиническим испытаниям должно быть сравнительно легко, поскольку, как и в случае с глицерином, уже имеется опыт использования фосфатидилглицерина на людях. Например, он входит в состав некоторых высококачественных косметических средств, - говорит Боллаг.
Она подозревает, что такая комбинация двух ударов может помочь сдержать ранние признаки псориаза, а при более запущенном заболевании использовать существующие методы лечения псориаза, чтобы контролировать состояние кожи, а затем начать применять глицерин, чтобы помочь сохранить его в таком состоянии.
Боллаг и ее коллеги сообщили в 2018 году в Journal of Investigative Dermatology, что на мышиной модели псориаза фосфтидилглицерин уменьшал воспаление и характерные приподнятые кожные поражения псориаза.
Хотя его точная причина неясна, псориаз является иммуноопосредованным состоянием, и пациенты имеют более высокий уровень воспаления, а также слишком много клеток кожи, которые вырабатываются, а затем созревают ненормально. Усиленное воспаление также подвергает их повышенному риску таких проблем, как сердечные заболевания.
Биопрепараты, используемые для лечения псориаза, работают по-разному, чтобы остановить этот сверхактивный иммунный ответ, но, помимо их высокой стоимости, могут подвергнуть пациента риску таких проблем, как серьезные инфекции и рак. Единственный побочный эффект, который она увидела примерно за 20 лет работы с глицерином и уже имеющегося клинического и косметического применения, - это то, что он может оставлять кожу слегка липкой.
Наш организм может производить глицерин из углеводов, белков и жиров, которые мы едим или уже есть в нашем организме.