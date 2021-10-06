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Тесты на Т-лимфоциты не позволяют точно установить, что пациент переболел ранее коронавирусом

6:30:5910/5/2021,от университета УпсалыФото: pixabay.com
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Анализируя ответы Т-клеток на различные составы пептидов, исследователи смогли увидеть, что разные пулы пептидов вызывают разные ответы и что существует риск ложноположительных ответов.

Тесты на Т-лимфоциты не позволяют установить предыдущий COVID-19
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Можно ли использовать Т-клеточные тесты, чтобы определить, есть ли у людей COVID-19? Ученые из Уппсальского университета и Каролинского института совместно проанализировали этот вопрос в рамках исследования COMMUNITY в больнице Дандерид. Их исследование опубликовано в PLOS ONE .

«Мы видели, что компании продают тесты с целью установить, есть ли у человека Т-лимфоциты, специфичные для SARS-CoV-2. Т-клеточные тесты не так уж часто используются в клинической диагностике, поэтому мы решили посмотрим, могут ли данные из исследования COMMUNITY, в котором мы измерили антитела в большом когортном исследовании в продольном режиме, а также провели исследования Т-клеток в последующий момент времени, чтобы увидеть, может ли это исследование дать нам информацию о том, как хорошо, что эти тесты работают на индивидуальном уровне», - говорит Сара Мангсбо, научный сотрудник в области иммуноонкологии из Упсальского университета, пишет medicalxpress.com.

Анализируя ответы Т-клеток на различные составы пептидов, исследователи смогли увидеть, что разные пулы пептидов вызывают разные ответы и что существует риск ложноположительных ответов. По мнению ученых, этот риск связан с тем, что пептиды могут вызывать реакцию Т-клеток памяти, которые возникли каким-либо образом, кроме инфекции SARS-CoV-2, например, от простуды.

Когда ученые попытались избежать использования пептидов, которые могли бы вызвать эти перекрестные реакции, произошло повышение специфичности теста, то есть его способности устанавливать подлинные отрицательные ответы, но его чувствительность (способность обнаруживать истинные отрицательные ответы). положительный ответ) одновременно снизилось во время отбора проб и анализа, что было через 4-5 месяцев после COVID-19.

«Здесь мы использовали исследование COMMUNITY, к которому участники присоединились на раннем этапе пандемии, в апреле и мае 2020 года, что позволило нам проследить за этими людьми в течение всей пандемии. Это дает нам уверенность в том, что антитела, которые измеряются регулярно, могут предоставьте нам информацию о том, были ли у этих субъектов COVID-19 или нет », - говорит Мангсбо.

«В последующем исследовании участники с относительно легкой начальной болезнью явно не всегда имели в крови измеримые Т-клетки, специфичные для SARS-CoV-2. Но среди тех, у кого изначально было более серьезное заболевание, было больше тех, кто имел измеримые Т-клетки, специфичные для SARS-CoV-2, в крови с течением времени. Обнаруженная нами корреляция между тяжестью заболевания и измеримой, установленной реакцией памяти в крови не является полностью неожиданной; но ее все же важно установить, поскольку "Использование Т-клеточных тестов было предметом общественного обсуждения по многим причинам", - продолжает она.

«Это также важно, чтобы сказать, что кровь испытуемых не всегда содержит Т - клетки памяти после того, как болезнь закончилась. Тем не менее, клетки в тканях-которые не измеримые с помощью теста крови на основе для Т - клеток -Могут играют определенную роль в том, как люди заболевают во время инфекции », - добавляет Талин, врач-специалист и исследователь, ответственный за исследование COMMUNITY в больнице Дандерид и Каролинском институте.

«Т-клеточные тесты будут по-прежнему играть важную роль в исследованиях, но, вероятно, меньшую роль в диагностике и, в частности, на индивидуальном уровне для SARS-CoV-2», - говорит Шарлотта Толин.

Работа по разработке конкретной смеси пептидов SARS-CoV-2 проводилась в сотрудничестве с Пьером Дённесом и SciCross AB. Питер Нильссон и София Хобер из KTH измерили антитела с течением времени.

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