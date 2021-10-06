Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Опасная планета Плутон 6 октября 2021 года уходит из ретроградности: как это отразится на каждом из нас - на 6 октября

3:30:3510/6/2021Фото: pixabay.com
0

Плутон всегда создает разрушение, которое готовит людей к обновлению.

Стоит отметить, хоть ретрограды и выглядят пугающими и настораживающими, они все-равно помогают нам, подталкивая к шагам назад от повседневности, чтобы немного замедлиться и прочувствовать жизнь

Плутон становится ретроградным раз в год. Каждый раз примерно на шесть месяцев. Так что многие не раз испытывали и переживали последствия этого ретроградного движения. Тем не менее у каждого ретрограда есть потенциал, который приносит людям новый рост, так что необходимо быть готовым.

Многие астрологи называют Плутон опасным, потому что это самая кризисная планета в астрологии, имеющая библейскую связь с "лукавым". В мифологии Плутон ассоциируется со смертью, негативной загробной жизнью и незаконным богатством.

При этом Плутон всегда создает разрушение, которое готовит людей к обновлению. Плутон был ретрограден в Козероге с 27 апреля по 6 октября 2021 года. На протяжении всего этого периода люди были подвержены как негативным, так и позитивным последствиям.

Поскольку 6 октября последний день ретроградности этой маленькой, но очень сильной планеты, то Плутон переместится назад с 26 градусов на 24 градуса Козерога. И мы сможем вздохнуть с облегчением. Кроме того, этот день будет в благоприятном новолунии в Весах, что задаст ощущение нового старта. А это значит, что людям с какими-то давно засевшими в голове идеями можно начинать восполнять их в жизнь.

Стоит отметить, хоть ретрограды и выглядят пугающими и настораживающими, они все-равно помогают нам, подталкивая к шагам назад от повседневности, чтобы немного замедлиться и прочувствовать жизнь, сделать небольшой перерыв, оглянувшись вокруг себя.

И любой трансформационный прогресс, который проистекает из ретроградного движения Плутона, будет соответствовать его неспешному темпу.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
космосзвездыПлутонретроградность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как прошел период ретроградного Плутона?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опасная планета Плутон 6 октября 2021 года уходит из ретроградности: как это отразится на каждом из нас - на 6 октября
3:30:35 10/6/2021
Опасная планета Плутон 6 октября 2021 года уходит из ретроградности: как это отразится на каждом из нас - на 6 октября
Пермский стрелок вышел из комы, но пока общается записками
3:14:10 10/6/2021
Пермский стрелок вышел из комы, но пока общается записками
Детский корпус областной больницы будет спроектирован с учётом рекомендаций специалистов Национального центра имени Дмитрия Рогачёва
3:13:52 10/6/2021
Детский корпус областной больницы будет спроектирован с учётом рекомендаций специалистов Национального центра имени Дмитрия Рогачёва
“Мир-19”: все что известно о новом препарате от коронавируса, какие еще лекарства появятся в ближайшее время
3:04:37 10/6/2021
“Мир-19”: все что известно о новом препарате от коронавируса, какие еще лекарства появятся в ближайшее время
Кто обязан загружать тест ПЦР на Госуслуги при возращении из-за границы в Россию: а кто это может не делать
3:02:53 10/6/2021
Кто обязан загружать тест ПЦР на Госуслуги при возращении из-за границы в Россию: а кто это может не делать
БердскВ Бердске под суд пойдет мужчина, убивший жену из-за ревности
3:01:33 10/6/2021
В Бердске под суд пойдет мужчина, убивший жену из-за ревности
Лекарства против коронавируса в 2021-2022 годах в России и мире: чем лечат зараженных в пандемию кроме «Ремдесивира»
3:00:31 10/6/2021
Лекарства против коронавируса в 2021-2022 годах в России и мире: чем лечат зараженных в пандемию кроме «Ремдесивира»
Можно ли 7 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник церкви первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской?
3:00:27 10/6/2021
Можно ли 7 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник церкви первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской?
В новосибирской психушке нашли якутского шамана Габышева, который собирался изгнать "демона" из Кремля
2:35:21 10/6/2021
В новосибирской психушке нашли якутского шамана Габышева, который собирался изгнать "демона" из Кремля
Чудеса Словенской чудотворной иконы Божией Матери: сильные молитвы об исцелении недугов душевных и телесных
2:30:06 10/6/2021
Чудеса Словенской чудотворной иконы Божией Матери: сильные молитвы об исцелении недугов душевных и телесных