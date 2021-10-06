Опасная планета Плутон 6 октября 2021 года уходит из ретроградности: как это отразится на каждом из нас - на 6 октября

Плутон становится ретроградным раз в год. Каждый раз примерно на шесть месяцев. Так что многие не раз испытывали и переживали последствия этого ретроградного движения. Тем не менее у каждого ретрограда есть потенциал, который приносит людям новый рост, так что необходимо быть готовым.
Многие астрологи называют Плутон опасным, потому что это самая кризисная планета в астрологии, имеющая библейскую связь с "лукавым". В мифологии Плутон ассоциируется со смертью, негативной загробной жизнью и незаконным богатством.
При этом Плутон всегда создает разрушение, которое готовит людей к обновлению. Плутон был ретрограден в Козероге с 27 апреля по 6 октября 2021 года. На протяжении всего этого периода люди были подвержены как негативным, так и позитивным последствиям.
Поскольку 6 октября последний день ретроградности этой маленькой, но очень сильной планеты, то Плутон переместится назад с 26 градусов на 24 градуса Козерога. И мы сможем вздохнуть с облегчением. Кроме того, этот день будет в благоприятном новолунии в Весах, что задаст ощущение нового старта. А это значит, что людям с какими-то давно засевшими в голове идеями можно начинать восполнять их в жизнь.
Стоит отметить, хоть ретрограды и выглядят пугающими и настораживающими, они все-равно помогают нам, подталкивая к шагам назад от повседневности, чтобы немного замедлиться и прочувствовать жизнь, сделать небольшой перерыв, оглянувшись вокруг себя.
И любой трансформационный прогресс, который проистекает из ретроградного движения Плутона, будет соответствовать его неспешному темпу.