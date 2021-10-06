Когда артериальное давление требует большего контроля, что лучше: увеличить дозу препарата от давления или начать принимать новый

Около 34 миллионов американцев имеют слишком высокое кровяное давление, хотя они принимают лекарства, чтобы контролировать его. Новое исследование может помочь им и их врачам решить, следует ли увеличить дозу одного из имеющихся у них лекарств или добавить новый, чтобы снизить давление и снизить риск будущих проблем со здоровьем.
В оглядываться на данные из почти 179000 ветеранов в возрасте старше 65 , которые получали лечение в течение двух лет в VA больницах по всей стране, исследователи обнаружили, что пациенты имеют больше шансов придерживаться их лекарства режим , если их врач увеличивает дозу одного из препаратов , которые они уже забираем. Они также обнаружили, что обе стратегии снижают артериальное давление, но добавление нового лекарства имеет очень незначительное преимущество перед увеличением дозы существующего лекарства, несмотря на то, что некоторые пациенты не могут продолжать принимать новое лекарство, пишет medicalxpress.com.
В конце концов, говорят исследователи, новые результаты могут добавить к дискуссии между врачами и пациентами, у которых артериальное давление остается повышенным, несмотря на начало медикаментозного лечения.
Результаты, опубликованные в Annals of Internal Medicine командой из Мичиганского университета и VA Ann Arbor Healthcare System, сосредоточены на пациентах, у которых исходное систолическое артериальное давление было выше 130 мм рт.
Оглядываясь на данные VA и Medicare, исследователи смогли увидеть закономерности в лечении и показаниях артериального давления с течением времени в своего рода естественном эксперименте. Все пациенты принимали по крайней мере одно лекарство от кровяного давления в дозе ниже максимальной, и в начале периода исследования у них была интенсификация лечения, что указывает на то, что их врачи считали, что им нужно более интенсивное лечение.
Поскольку усиление лечения артериального давления может сопряжено с определенными рисками - будь то лекарственное взаимодействие при добавлении нового препарата или дисбаланс электролитов при приеме высоких доз, или обморок и падение, если давление у человека становится слишком низким, - такие решения должны приниматься с осторожностью.
По словам первого автора Кэрол Э. Обер, доктора медицинских наук, магистра наук, терапевта из Бернского университета в Швейцарии, проводившего большую часть исследования в то время как ученый в больнице, это первый случай, когда в исследовании сравнивается прямое влияние двух подходов. UM Институт политики и инноваций в области здравоохранения.
«Появляется все больше рекомендаций по подходам к началу лечения у пожилых людей , но меньше информации о следующих шагах по интенсификации лечения, особенно в пожилом и сложном с медицинской точки зрения популяции, которая обычно не включается в клинические испытания лекарств от кровяного давления», - сказала она. «Как мы можем безопасно увеличить количество лекарств среди населения, которое уже принимает много лекарств от гипертонии и других состояний».
«Руководства по лечению действительно предлагают начинать лечение с нескольких лекарств, и клиницистам удобен подход« начиная с низкого уровня и постепенно замедляясь» для пожилых пациентов» , - сказала старший автор Лилиан Мин, доктор медицинских наук, MSHS. «Но эти результаты показывают, что у пожилых пациентов, у нас есть дополнительная возможность адаптировать варианты интенсификации медикаментозной терапии гипертонии в зависимости от индивидуальных особенностей пациента».
Она продолжила: «С большей вероятностью пациент будет придерживаться более простого режима? Затем увеличьте количество принимаемых лекарств. Или артериальное давление очень высокое и врач больше озабочен его снижением? Тогда подумайте о том, чтобы начать прием нового лекарства сейчас». Мин - гериатр в отделении гериатрии и паллиативной помощи в Michigan Medicine, академическом медицинском центре UM и Гериатрическом исследовательском образовательном и клиническом центре VA Ann Arbor Healthcare System.
Для пожилых людей, которые уже принимают ряд лекарств, дополнительная сложность, связанная с необходимостью принимать еще один вид таблеток, может быть слишком большой. По словам Мин, риски полипрагмазии, термина, обозначающего прием нескольких лекарств, уже хорошо известны из других исследований. Фактически, Medicare покрывает ежегодный обзор лекарств с фармацевтом для многих пожилых людей, принимающих много лекарств.