Высокое артериальное давление в раннем возрасте очень сильно влияет на структуру мозга и увеличивает риск деменции

Согласно новому исследованию, опубликованному сегодня в журнале Американской кардиологической ассоциации « Гипертония» , люди, которым поставлен диагноз «высокое кровяное давление» в возрасте 35–44 лет, имели меньший размер мозга и имели большую вероятность развития деменции по сравнению с людьми с нормальным кровяным давлением .
Результаты повышают вероятность того, что принятие мер в молодом возрасте для контроля или отсрочки возникновения высокого кровяного давления может снизить риск деменции, пишет medicalxpress.com.
«Гипертония очень распространена среди людей среднего возраста (45-64 лет), и повышенное артериальное давление в раннем возрасте становится все более распространенным. Хотя связь между гипертонией, здоровьем мозга и деменцией в более позднем возрасте была хорошо установлена, она была неизвестна. как возраст начала гипертонии может повлиять на эту связь. Если это будет доказано, это предоставит важные доказательства, позволяющие предложить более раннее вмешательство, чтобы отсрочить наступление гипертонии, что, в свою очередь, может быть полезным для предотвращения деменции », - сказал Мингуан Хе. Доктор медицины, доктор философии, старший автор исследования и профессор офтальмологической эпидемиологии в Мельбурнском университете в Мельбурне, Австралия.
Исследователи проанализировали данные участников Британского биобанка, большой базы данных, содержащей подробную анонимную информацию о здоровье около полумиллиона добровольцев-участников из Соединенного Королевства. Чтобы определить изменения в головном мозге, они сравнили магнитный резонанс.визуализирующие (МРТ) измерения объема мозга между двумя большими группами взрослых в базе данных: 11399 человек с высоким артериальным давлением, диагностированным в разном возрасте (моложе 35 лет; 35-44 года; и 45-54 года), и 11399 участников, которые не имел высокого кровяного давления, соответствовал возрасту и множеству переменных, связанных со здоровьем. Участники вошли в банк данных в период с 2006 по 2010 год, а в период с 2014 по 2019 год они прошли МРТ-сканирование головного мозга. Гипертония в этом исследовании определялась как сообщение о диагнозе гипертонии (сообщенное врачом) или стационарных записях с использованием кодов для международной классификации болезней. Показания артериального давления во время сканирования МРТ контролировались в анализе.
На МРТ исследователи обнаружили:
- В каждой диагностической возрастной категории (от 35 до 54) общий объем мозга был меньше у людей с диагнозом «высокое кровяное давление», а объем мозга в нескольких областях также был меньше по сравнению с участниками, у которых не было высокого кровяного давления;
- Гипертония, диагностированная до 35 лет, была связана с самым большим сокращением объема мозга по сравнению с контрольной группой; а также
- Среди людей с нормальными показателями артериального давления на момент МРТ у тех, кому ранее была поставлена гипертония в возрасте <35 лет, общий объем мозга был меньше по сравнению с людьми с нормальным артериальным давлением , у которых никогда не диагностировалась гипертония.
«Люди, у которых гипертония была диагностирована в более молодом возрасте, имели меньшие объемы мозга при этих одноразовых измерениях. Будущие исследования с объемами мозга, измеренными в нескольких временных точках, могут подтвердить, связана ли гипертензия, диагностированная в более молодом возрасте, с большим уменьшением объема мозга с течением времени. "- сказал Сянвэнь Шан, доктор философии, магистр здравоохранения, ведущий автор исследования и научный сотрудник Народной больницы провинции Гуандун в Гуанчжоу, Китай.
Чтобы оценить деменцию, исследователи изучили, сколько участников развили деменцию по любой причине в течение 11,9-летнего периода наблюдения, сравнив 124 053 человека с высоким кровяным давлением и 124 053 соответствующих взрослых, у которых не было высокого кровяного давления. В течение периода наблюдения (до 14 лет; в среднем 11,9 лет) у 4626 человек развилась какая-либо форма деменции. Анализируя возникновение деменции в связи с диагнозом артериального давления, исследователи обнаружили:
- Риск деменции по любой причине был значительно выше (61%) у людей, у которых было диагностировано высокое кровяное давление в возрасте от 35 до 44 лет, по сравнению с участниками, у которых не было высокого кровяного давления.
- Риск сосудистой деменции (распространенная форма деменции, возникающая в результате нарушения кровотока в частях мозга, что может произойти после одного или нескольких небольших инсультов) был на 45% выше у взрослых с диагнозом гипертония в возрасте от 45-54 до 69%. выше у тех, кому поставлен диагноз в возрасте от 35 до 44 лет, по сравнению с участниками того же возраста без высокого кровяного давления.
- Хотя риск сосудистой деменции был на 80% выше у тех, у кого было диагностировано высокое кровяное давление до 35 лет, среди более молодых участников было меньше случаев деменции, и связь с высоким кровяным давлением не была статистически значимой, тогда как связь риска была значимой для людей. возраст 45-54 лет с высоким кровяным давлением.
- В отличие от сосудистой деменции, не было обнаружено никакой связи между возрастом на момент постановки диагноза гипертонии и риском болезни Альцгеймера, типа деменции, связанной с белками, нарушающими функцию мозга.
«Результаты нашего исследования предоставляют доказательства того, что ранний возраст начала гипертонии связан с возникновением деменции и, что более важно, эта связь подтверждается структурными изменениями в объеме мозга» , - сказал Шанг. Полученные данные открывают возможность того, что более эффективная профилактика и контроль высокого кровяного давления в раннем взрослом возрасте могут помочь предотвратить деменцию.
«Активная программа скрининга для выявления людей с ранней гипертонией и обеспечения более раннего интенсивного лечения высокого кровяного давления может помочь снизить риск развития деменции в будущем», - сказал он.
В будущих исследованиях исследователи планируют изучить медицинские записи, чтобы определить, предшествовали ли появлению деменции другие заболевания с ранее установленной связью с риском деменции, такие как диабет или инсульт, у людей, у которых развилось высокое кровяное давление в молодом или взрослом возрасте. средние века. Результаты этого исследования преимущественно кавказского населения не обязательно распространяются на людей из других расовых или этнических групп.