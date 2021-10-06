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Короткие замечательные поздравления на праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

12:15:2710/6/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, праздник Православной Церкви Празднуется 6 октября.

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Я вас поздравляю с Рождеством Предтечи,
С утра сияют в Храмах праздничные свечи,
Ведь в этот день родился Иоанн Креститель,
Известил он миру, что пришел Спаситель!
С Рождеством Крестителя от сердца поздравляю,
Счастья, радости, здоровья, от души желаю!

***

С рождеством Предтечи
Я вас поздравляю.
Благости и кротости
В этот день желаю.

Пусть заступится Креститель
В час отчаяния лихой,
Будет пусть здоровье в теле,
В сердце — радость и покой.

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Иоанн пришел на Землю эту,
И принес благую людям весть.
Что согласно божьему завету
На спасенье шанс у многих есть.

Что придет к нам вскорости Спаситель,
И подарит праведникам рай.
А пока что Иоанн Креститель,
Как предтеча послан в этот край.

Иоанн Предтеча, уповаем На твою молитву пред Ним. И с надеждой, верою взираем На златой над головою нимб.

В Рождество Крестителя желаем
Твердыми быть в вере до конца.
И с молитвой кроткой припадаем
К ангелу Небесного Отца.

***

В Рождество Иоанна Предтечи
Я желаю вам веры и силы,
Чтобы смута и мысли лихие
Никогда, ни за что не скосили.

Пусть надежда в душе не угаснет,
Согревает пусть сердце любовь,
Будут мир, понимание и счастье,
Не тревожит уныние кровь.

Источник: pozdravok.ru

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