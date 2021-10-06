Короткие замечательные поздравления на праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Я вас поздравляю с Рождеством Предтечи,
С утра сияют в Храмах праздничные свечи,
Ведь в этот день родился Иоанн Креститель,
Известил он миру, что пришел Спаситель!
С Рождеством Крестителя от сердца поздравляю,
Счастья, радости, здоровья, от души желаю!
***
С рождеством Предтечи
Я вас поздравляю.
Благости и кротости
В этот день желаю.
Пусть заступится Креститель
В час отчаяния лихой,
Будет пусть здоровье в теле,
В сердце — радость и покой.
Иоанн пришел на Землю эту,
И принес благую людям весть.
Что согласно божьему завету
На спасенье шанс у многих есть.
Что придет к нам вскорости Спаситель,
И подарит праведникам рай.
А пока что Иоанн Креститель,
Как предтеча послан в этот край.
Иоанн Предтеча, уповаем На твою молитву пред Ним. И с надеждой, верою взираем На златой над головою нимб.
В Рождество Крестителя желаем
Твердыми быть в вере до конца.
И с молитвой кроткой припадаем
К ангелу Небесного Отца.
***
В Рождество Иоанна Предтечи
Я желаю вам веры и силы,
Чтобы смута и мысли лихие
Никогда, ни за что не скосили.
Пусть надежда в душе не угаснет,
Согревает пусть сердце любовь,
Будут мир, понимание и счастье,
Не тревожит уныние кровь.
Источник: pozdravok.ru