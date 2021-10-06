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06.10
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Искренние слова и красивые картинки страховщикам в праздник 6 октября - День страховщика

1:15:4910/6/2021Фото: Поздравляем!
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День российского страховщика — профессиональный праздник работников страховых компаний России. Эта дата отмечается ежегодно, 6 октября.

День страховщика

Страховщик, позволь поздравить
С праздником твоим большим.
Я желаю, чтоб клиентом
Был оценен и любим.

Полис счастья и удачи
Выпишет пускай судьба,
Пусть любовь тебя страхует
В жизни непростой всегда.

Денег я желаю много,
Дело в гору пусть идет.
В страховом нелегком деле
Пусть тебе всегда везет.

День страховщика

В этот день страховщика
Пожелаю легкой жизни
И здоровья на века,
Сил, удачи, оптимизма.

Больше искренних друзей,
Больше выгодных клиентов
И, конечно, в жизни всей
Только радостных моментов!

День страховщика

Застрахуешь все, что нужно, Дельный дашь всегда совет, Страховщик ты первоклассный, Лучше в мире точно нет.

В праздник профессиональный
Я желаю, чтоб судьба
На всю жизнь страховку счастья
Тебе с радостью дала.

Пусть работа прибыль дарит,
Пусть успех несет тебе,
Я желаю мира в сердца,
Двигаться к своей мечте.

Источник: pozdravok.ru

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