Искренние слова и красивые картинки страховщикам в праздник 6 октября - День страховщика

Страховщик, позволь поздравить
С праздником твоим большим.
Я желаю, чтоб клиентом
Был оценен и любим.
Полис счастья и удачи
Выпишет пускай судьба,
Пусть любовь тебя страхует
В жизни непростой всегда.
Денег я желаю много,
Дело в гору пусть идет.
В страховом нелегком деле
Пусть тебе всегда везет.
В этот день страховщика
Пожелаю легкой жизни
И здоровья на века,
Сил, удачи, оптимизма.
Больше искренних друзей,
Больше выгодных клиентов
И, конечно, в жизни всей
Только радостных моментов!
Застрахуешь все, что нужно, Дельный дашь всегда совет, Страховщик ты первоклассный, Лучше в мире точно нет.
В праздник профессиональный
Я желаю, чтоб судьба
На всю жизнь страховку счастья
Тебе с радостью дала.
Пусть работа прибыль дарит,
Пусть успех несет тебе,
Я желаю мира в сердца,
Двигаться к своей мечте.
Источник: pozdravok.ru