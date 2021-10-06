В чем встречать Новый 2022 год Тигра: какой цвет выбрать, чтоб год прошел удачно

Всего каких-то три месяца осталось до нового 2022 года, а это значит, что пора готовиться к праздничному событию. Но для того, чтобы правильно подготовиться к нему, необходимо знать некоторые нюансы, помогающие сделать его ярче и подчеркнуть особенность уходящего года, а также встретить новые возможности с наступающим годом.
Уходящие дни подчеркивают универсальную цветовую гамму, которая учитывает раздвоение, наступающее в предновогоднее время. Эти цвета поощряют самовыражение, в любом его виде: цвета, которые охватывают спокойствие и исцеление, а также выражают радугу надежды и радости. И тут уже не обходится без Тигра, который берет новый период нашей жизни в свои цепкие лапы. Его полосатость, которая не просто черно-желтая. Здесь преобладают холодные оттенки алюминия, поскольку это не простой Тигр, а голубой водяной хищник, сочетающий в себе безмятежное спокойствие и необузданный нрав хищника.
Основными оттенками этого покровителя являются синий и черный. Но в дополнение к этим двум оттенкам Тигр также положительно относится ко многим естественным цветам, представленным в природе: приглушенная коричневая гамма (от мягкого песочного до шоколадного) и зеленая палитра (от нежной весенней зелени до глубокого изумрудно-зеленого).
Поэтому выбирайте на новогодний вечер следующие цвета:
Густой и насыщенный бархатисто-белый.
Спокойный и надежный серый.
Соя-мягкий и дружелюбный светло-бежевый цвет.
Родонит - это сбалансированный фиолетовый цвет на основе синего.
Глубокий черный и синий цвета.