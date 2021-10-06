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06.10
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Магию Новой Луны необходимом приручить 6 октября 2021 года в прекрасное Новолуние осени: помните, что нельзя загадывать

4:30:3510/6/2021Фото: pixabay.com
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Этот ритуал используют для любых отношений – романтических, дружеских, семейных или профессиональных – для создания большего мира и гармонии.

Зажгите белую свечу для очищения

Независимо от того, чувствуете ли вы резкие изменения или вообще ничего, разные фазы Луны влияют на нас. С точки зрения физики, гравитация играет определенную роль. С точки зрения энергии, выравнивание планет играет не меньшую роль.

Стоит отметить, что главный духовный смысл новолуния – это самоанализ. Пришло время поразмыслить о прошедшем месяце и определить, что сработало, а что нет.

Поэтому с установлением целей для новолуния, также можно выполнить ритуалы для привлечения разных вещей в свою жизнь во время следующего лунного цикла. Постановка цели и ритуальное исполнение работают потрясающе вместе, потому что можно четко увидеть, что вы хотите в действительности проявить.

На этой неделе, 6 октября, на небосклоне возникнет Новолуние в Весах. Оно подчеркивает наши отношения, ведь Весы являются естественным правителем дома партнерских отношений-как романтических, так и деловых. Этот знак также представляет интересы клиентов, если вы владеете бизнесом, то, когда вступаете с ними в "партнерство", Луна на их стороне. Кроме того, Весы – воздушный знак. Он общителен и жаждет связи. Также это кардинальный знак, который принимает меры для того, чего он хочет. Сложите это вместе, и это удивительное время, чтобы проработать разные стороны своих отношений.

Для этого можно исполнить ритуал, который поможет правильно загадать желание и установить цель.

Этот ритуал используют для любых отношений – романтических, дружеских, семейных или профессиональных – для создания большего мира и гармонии.

Ингредиенты:

3 свечи разного цвета: белая, черная и светло-голубая.

Вещь представляющая каждого человека (это могут быть объекты в их астральных цветах, их изображения, карты Таро, изображающие кого-то или что-то заставляющее вас думать о них).

Помажьте свечи и каждый предмет эфирным маслом. Сначала зажгите черную свечу – устранение проблем, белую свечу – для очищения и светло-голубую свечу – для мира.

Ждите пока не закончится пик новолуния, представляя ваши желания и людей, с которыми вам хочется находиться рядом.

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новолуниевесыновая лунаритуалы
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