Магию Новой Луны необходимом приручить 6 октября 2021 года в прекрасное Новолуние осени: помните, что нельзя загадывать

Независимо от того, чувствуете ли вы резкие изменения или вообще ничего, разные фазы Луны влияют на нас. С точки зрения физики, гравитация играет определенную роль. С точки зрения энергии, выравнивание планет играет не меньшую роль.
Стоит отметить, что главный духовный смысл новолуния – это самоанализ. Пришло время поразмыслить о прошедшем месяце и определить, что сработало, а что нет.
Поэтому с установлением целей для новолуния, также можно выполнить ритуалы для привлечения разных вещей в свою жизнь во время следующего лунного цикла. Постановка цели и ритуальное исполнение работают потрясающе вместе, потому что можно четко увидеть, что вы хотите в действительности проявить.
На этой неделе, 6 октября, на небосклоне возникнет Новолуние в Весах. Оно подчеркивает наши отношения, ведь Весы являются естественным правителем дома партнерских отношений-как романтических, так и деловых. Этот знак также представляет интересы клиентов, если вы владеете бизнесом, то, когда вступаете с ними в "партнерство", Луна на их стороне. Кроме того, Весы – воздушный знак. Он общителен и жаждет связи. Также это кардинальный знак, который принимает меры для того, чего он хочет. Сложите это вместе, и это удивительное время, чтобы проработать разные стороны своих отношений.
Для этого можно исполнить ритуал, который поможет правильно загадать желание и установить цель.
Этот ритуал используют для любых отношений – романтических, дружеских, семейных или профессиональных – для создания большего мира и гармонии.
Ингредиенты:
3 свечи разного цвета: белая, черная и светло-голубая.
Вещь представляющая каждого человека (это могут быть объекты в их астральных цветах, их изображения, карты Таро, изображающие кого-то или что-то заставляющее вас думать о них).
Помажьте свечи и каждый предмет эфирным маслом. Сначала зажгите черную свечу – устранение проблем, белую свечу – для очищения и светло-голубую свечу – для мира.
Ждите пока не закончится пик новолуния, представляя ваши желания и людей, с которыми вам хочется находиться рядом.