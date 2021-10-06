Что обязательно должен сделать верующий на православный праздник – день памяти первомученицы святой Феклы 7 октября

7 октября православные христиане чтят память святой первомученицы Феклы.
Согласно легенде, Фекла родилась в процветающей семье в Иконии. Когда ей было 18 лет, она была обручена с молодым человеком по имени Тамирис. В это же время в город прибыли святой апостол Павел и святой Варнава из Антиохии. Когда стало очевидно, что Фекла заинтересовалась новой верой, ее мать и жених отправились к губернатору города и пожаловались на Павла и его проповедь. Чтобы успокоить их и других возмущенных граждан Иконии, губернатор посадил Павла в тюрьму до суда.
Фекла, узнавшая об аресте Павла, тайно пробралась к нему в тюрьму. Используя свои золотые браслеты, чтобы подкупить охранника, получила доступ в его камеру. И слушала его проповеди.
Это сильно разозлило ее мать и тогда она сказала, чтобы ее казнили. Феклу хотели сжечь на костре, но у них ничего не вышло, поскольку Бог спас святую. Также он благословил ее на проповеди.
Святая Фекла продолжила свою подвижническую жизнь, а затем мирно скончалась в возрасте 90 лет. Вскоре после ее смерти был выстроен монастырь Святой Феклы, который все еще существует сегодня в Сирии.
Из-за ее многочисленных страданий за веру Церковь причисляет ее к “Первомученику”. И поскольку она помогла многим людям прийти в христианство, ее также знают как “Равноапостольную”.
В праздник верующим христианам необходимо посещать храм, и молиться святой об укреплении веры, исцелении от болезней и других недугов. Также необходимо оказывать помощь нуждающимся людям.