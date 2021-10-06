Какой сегодня церковный праздник 6 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 6 октября 2021 года
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Прославление святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского
Народные праздники и приметы
Ираида Спорная
В эту дату чтут память мученицы Раисы (Ираиды) Александрийской.
По традиции в этот праздник хозяйки готовят наливушки. Это блюдо представляет ржаные лепешки, в центр которых кладут картофельное пюре на молоке и яйце. Лепешки заворачивают по краям и запекают.
Люди, которые испытывают материальные трудности, в эту дату по воде гадают на богатство.
Считается, в этот праздник нельзя пересчитывать свои невзгоды и неудачи, иначе они могут преумножиться.
Если в полях много бурьяна, то зима будет снежной.
Приметы
- Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний – к ранней зиме.
- Осенний иней – к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теплу.
- Мало грибов и много орехов – ожидай суровую зиму.
- Слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко – скоро наступят зимние погоды.
- Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе дождь.
Источник: my-calend.ru