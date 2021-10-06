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Молитва святой Фекле о прощении грехов, избавлении от болезней и безбедной старости

12:00:2610/6/2021Фото: https://radiovera.ru/
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Святая Фекла способна защитить молящегося и избавить его от недугов и болезней. Но для этого нужно правильно прочитать молитву и придерживаться ряда правил.

Святая Фекла жила в I веке от Рождества Иисуса Христа
Святая Фекла жила в I веке от Рождества Иисуса Христа

Молитва — всесильное орудие в руках верующего. Мольба способна спасти человека не только физического, но и ментально. Однако для этого такая молитва должна быть обращена к конкретному человека. Лучшим выбором будет святой. Именно поэтому сегодня мы поговорим об одной из числа святых — Фекле.

История первомученицы Феклы

Святая Фекла жила в I веке от Рождества Иисуса Христа. Женщина росла в богатой семье. По традиции, ее планировали отдать замуж за не менее богатого юношу, но она отказалась после того, как услышала речи апостола Павла о великом Спасителе, Иисусе Христе. Именно после этого Фекла решила для себя, что никогда не вступит в брак.

Родная мать решила, что Феклу нужно сжечь. И девушку приговорили к смертной казни путем сожжения. Однако Феклу спас сильный дождь. После случившегося она ушла из родного поселения и нашла апостола Павла. Вместе с ним она начала заниматься проповедью. Святую ни раз пытались казнить в различных языческих городах, но ее спасал Господь. В последний из таких случаев, когда Фекле было 90 лет, гора спрятала ее в своих недрах. Больше женщину никто не видел.

О чем просить святую и как правильно молиться?

Просить Феклу лучше всего об исцелении от болезней и недугов. Считается, что чаще всего Фекла спасает молящихся от болезней кожи и ожогов. Кроме этого, просить можно и о прощении своих грехов.

Молитва святой Фекле

Эта молитва способна помочь человеку пережить недуги, бедствия и несчастья
Эта молитва способна помочь человеку пережить недуги, бедствия и несчастья

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Феклаглавная молитваизбавление от болезней
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