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Благоприятные дни для засолки капусты в октябре и ноябре 2021 года по лунному календарю: и самые неудачные дни

2:00:0210/6/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Лунный календарь является прекрасным помощником. С его помощью можно узнать, когда наступают благоприятные дни для приготовления квашеной капусты.

Заниматься приготовлением квашеной капусты лучше всего в благоприятные дни. Ознакомиться с ними можно с помощью лунного календаря
Заниматься приготовлением квашеной капусты лучше всего в благоприятные дни. Ознакомиться с ними можно с помощью лунного календаря

Квашеная капуста является национальным блюдом во многих странах мира, включая необъятную Россию. И это неспроста. Она полезная и невероятно вкусная. А использовать квашеную капусту можно и как самостоятельную пищу, и как дополнительный вкус к основному. Да и приготовление квашеной капусты, скажем честно, не вызывает больших сложностей. Но наверняка многие замечали, что бывает такое, что капуста не хрустящая или на вкус вышла слишком соленой. Как оказалось, объяснение этому кроится не только в мастерстве готовящего, но и в лунном календаре, так как далеко не каждый день является благоприятным для приготовления капусты на зиму.

Благоприятные дни для приготовления квашеной капусты в октябре и ноябре 2021 года

Наиболее благоприятными днями в октябре являются с 7 по 19 октября. Однако лучше всего подходят именно 12, 13, 18 и 19 числа.

В ноябре же заняться готовкой квашеной капусты стоит с 6 по 19 ноября. Но также можно выделить отдельные даты, когда закуска выйдет наиболее сочной: 8, 9, 15-18 числа.

Неудачные даты для готовки капусты на зиму

Избегать приготовления квашеной капусты в октябре стоит 26, 27 и 31 числа.

А в ноябре остерегаться приготовления заготовок на зиму необходимо 4, 5, 22, 23 и 24 числа.

Напомним, что сегодня, 6 октября, наступит новолуние. Период молодой луны открывает целое поприще для ритуалов, обрядов и заговоров. Но стоит помнить, что существует и ряд важных правил. Об этом вы сможете узнать в нашем материале.

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