Как связан президент Владимир Путин и Вежливые люди: особая дата в истории России

В Российской Федерации на сегодняшний день празднуется более трех сотен различных дат. Есть как известные всем 1 января, 8 марта, 9 мая, 12 июня, 1 сентября, так и менее известные. Например, праздники в честь определенных профессий. День вежливых людей как раз из их числа. На первый взгляд, кажется, что это праздник в честь всех вежливых граждан страны, однако это не совсем так.
Что такое День вежливых людей?
День вежливых людей празднуется каждое 27 февраля. А отмечают его Силы специальных операций. Такое название он получил неспроста. По словам Владимира Путина, вежливые люди — люди в гражданском, работавшие в Крыму в 2014 году. Они работали там с целью защиты города от возможных столкновений, которые были ранее на Украине. А вежливые они потому, что во время своей работы беседовали с гражданами и вели себя прилично. От этого и появилось такое необычное название. Однако как с этим связан Владимир Путин?
Каким образом Владимир Путин связан с этим праздником?
Как оказалось, 26 февраля 2015 года Владимир Путин подписал тот самый указ, благодаря которому День вежливых людей стал самым настоящим праздником.
Напомним, что в Кремле были раскрыты планы президента Российской Федерации на свой день рождения — 7 октября. Узнать о том, как Владимир Путин проведет свой день рождения, вы сможете в нашем материале.