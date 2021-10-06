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06.10
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Как связан президент Владимир Путин и Вежливые люди: особая дата в истории России

4:00:4210/6/2021Фото: Pixabay
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День вежливых людей — профессиональный праздник с необычным названием. Его появление тесно связано с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин является ключевым лицом в появлении Дня вежливых людей
Владимир Путин является ключевым лицом в появлении Дня вежливых людей

В Российской Федерации на сегодняшний день празднуется более трех сотен различных дат. Есть как известные всем 1 января, 8 марта, 9 мая, 12 июня, 1 сентября, так и менее известные. Например, праздники в честь определенных профессий. День вежливых людей как раз из их числа. На первый взгляд, кажется, что это праздник в честь всех вежливых граждан страны, однако это не совсем так.

Что такое День вежливых людей?

День вежливых людей празднуется каждое 27 февраля. А отмечают его Силы специальных операций. Такое название он получил неспроста. По словам Владимира Путина, вежливые люди — люди в гражданском, работавшие в Крыму в 2014 году. Они работали там с целью защиты города от возможных столкновений, которые были ранее на Украине. А вежливые они потому, что во время своей работы беседовали с гражданами и вели себя прилично. От этого и появилось такое необычное название. Однако как с этим связан Владимир Путин?

Каким образом Владимир Путин связан с этим праздником?

Как оказалось, 26 февраля 2015 года Владимир Путин подписал тот самый указ, благодаря которому День вежливых людей стал самым настоящим праздником.

Напомним, что в Кремле были раскрыты планы президента Российской Федерации на свой день рождения — 7 октября. Узнать о том, как Владимир Путин проведет свой день рождения, вы сможете в нашем материале.

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