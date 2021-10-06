Мамочки, кто рожал в ближайшее время в Бердском роддоме?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:
Мамочки, подскажите, кто рожал в ближайшее время в Бердском роддоме. Как там обстановка, врачи? Не могу определиться с выбором.
Как там обстановка, врачи? Не могу определиться с выбором.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:
Мамочки, подскажите, кто рожал в ближайшее время в Бердском роддоме. Как там обстановка, врачи? Не могу определиться с выбором.
От редакции
Как сейчас обстановка в Бердском роддоме?
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.