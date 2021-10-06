В России разрабатывают новые стандарты для новостроек: квартиры должны быть уже с мебелью

7 октября Минстрой и Минпромторг рассмотрит предложение вице-премьера Виктории Абрамченко возможность включения в критерии стандартного жилья обязательной чистовой отделки и меблировки. Об этом сказано в соответствующем документе, передают «Известия».
Отметим, что уже существующий критерии жилья стандарт-класса определены приказом Минстроя от 29 апреля 2020 года № 237/пр. Сегодня к обязательным требованиям к таким квартирам относятся: наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой, а также плиты на кухне.
Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, Александр Шестаков заявил, что следует включить в требования обязательную чистовую отделку (полностью готовый ремонт с обоями), а также мебель — кухню, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной.
В Минпромторге сообщили, что поддерживают инициативу. Оснащение квартир мебелью приведет к снижению ее стоимости для владельца жилья, указали в ведомстве. Таким образом, мебель покупателям обойдется на 40−50% дешевле, поскольку застройщики будут закупать ее оптом.