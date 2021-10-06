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06.10
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Дава Манукян опубликовал переписку с Ольгой Бузовой после расставания

2:09:3210/6/2021Фото: Инстаграм dava_m
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Телеведущая часто звонит блогеру и просит поговорить.

Пара рассталась почти год назад

В своём блоге Дава Манукян вновь пытается задеть Бузову, и дал понять всем, что не стал бы возвращаться к певице. 28-летний Манукян опубликовал недавнюю переписку с Ольгой. Как оказалось, девушка временами звонит ему среди ночи и пишет сообщения с просьбой поговорить.

Давид не идет на разговор, да и вообще показал свое отношение в Ольге, так как она записана у него в списке контактов как «Бывшая – не брать».

Молодой человек добавил, что обычно желание поговорить и вернуться не возникает, если парень «такой уж и плохой». Он попросил прощения за то, что выставил часть переписки с Бузовой и признался, что уже «устал от незаслуженных обвинений и оскорблений в свой адрес».

Телеведущая пока никак не отреагировала на заявление Манукяна. Напомним, Ольга тяжело переживала разрыв и заявляла, что рассталась с ним из-за абьюза и измен.

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