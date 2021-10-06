Дава Манукян опубликовал переписку с Ольгой Бузовой после расставания

В своём блоге Дава Манукян вновь пытается задеть Бузову, и дал понять всем, что не стал бы возвращаться к певице. 28-летний Манукян опубликовал недавнюю переписку с Ольгой. Как оказалось, девушка временами звонит ему среди ночи и пишет сообщения с просьбой поговорить.
Давид не идет на разговор, да и вообще показал свое отношение в Ольге, так как она записана у него в списке контактов как «Бывшая – не брать».
Молодой человек добавил, что обычно желание поговорить и вернуться не возникает, если парень «такой уж и плохой». Он попросил прощения за то, что выставил часть переписки с Бузовой и признался, что уже «устал от незаслуженных обвинений и оскорблений в свой адрес».
Телеведущая пока никак не отреагировала на заявление Манукяна. Напомним, Ольга тяжело переживала разрыв и заявляла, что рассталась с ним из-за абьюза и измен.