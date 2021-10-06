В новосибирской психушке нашли якутского шамана Габышева, который собирался изгнать "демона" из Кремля

Якутский шаман Александр Габышев на данный момент находится в Новосибирской психиатрической больнице с интенсивным наблюдением, сообщил его защитник Алексей Прянишников.
Напомним, ранее решением суда шамана направили на принудительное лечение. Он обещал совершить поход на Москву, чтобы изгнать "демона", говоря о президенте. В сентябре его увезли из СИЗО.
Адвокат Алексей Прянишников рассказал, что в больнице также находится «довольно реактивная публика»: а именно люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также люди, которые ранее нарушали режим учреждения и не подчинялись врачам.
В феврале этого года против Габышева возбудили уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции (ст. 318 УК), когда в конце января шамана попытались доставить в медучреждение.