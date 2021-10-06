Пермский стрелок вышел из комы, но пока общается записками

5 октября стало известно, что Тимур Бекмансуров, находящийся в реанимации, начал общаться с помощью записок, сообщает Telegram-канал Mash.
Пермский стрелок на данный момент не может говорить из-за операции на гортани вследствие трахеостомы (отверстия) в горле. Но вскоре молодого человека переведут его из реанимации в обычную палату, но как долго он там пробудет пока неизвестно. Потому как его ждут в московском СИЗО «Матросская тишина». Медики пока не могут давать четких прогнозов относительно состояния здоровья Бекмансурова.
Напомним, как сообщал ранее "Курьер.Среда", 18-летний стрелок вышел из комы 24 сентября. Его положили в одиночную VIP-палату, где усилили охрану, так как к нему могли попытаться прорваться кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших, и силовики решили усилить охрану.
Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.