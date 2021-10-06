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Новые правила работы школ на учебный год 2021-2022: Как должны проводится уроки, сроки каникул, время перемен, число учеников в классе из-за коронавируса

5:40:0410/6/2021Фото: pixabay
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В правилах прописана максимальная нагрузка на ребятишек. Первоклашки максимум находятся за партой более 4 уроков. При этом пять уроков разрешено проводить однократно в неделю за счет физкультуры.

Новые правила для учеников разработал Роспотребнадзор
Новые правила для учеников разработал Роспотребнадзор

В российских школах произошли грандиозные изменения с 1 января 2021 года. Речь идет о правилах работы аж до 2027 года из-за пандемии коронавируса. Новые правила внедрил Роспотребнадзор. Новые правила распространятся и на детские садики, лагеря и прочие детские учреждения. Новые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 применяются во всю силу уже с 1 января 2021 года.

В соответствии с обновленными правилами, проводить уроки раньше 08.00 утра запрещено. Последний урок у учащихся во вторую сменуобязан закончиться не позднее 19.00 вечера. Все школьные каникулы длятся минимум 7 суток.

В правилах прописана максимальная нагрузка на ребятишек. Первоклашки максимум находятся за партой более 4 уроков. При этом пять уроков разрешено проводить однократно в неделю за счет физкультуры. Главное правило, которое распространяется на первоклассников - они не должны заниматься более пяти дней в неделю, их занятия проходят исключительно в первую смену. С 1 сентября по октябрь включительно - у них проходят лишь три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре и декабре - по четыре урока длительностью 35 минут каждый, с января по май первоклассники будут учиться по четыре урока в день, при этом длительность одного занятия увеличивается до 40 минут. В середине третьей четверти у первоклассников обязательно должны быть дополнительные каникулы.

Во 2-4 классах должно быть не более пять уроков за один учебный день. Лишь единожды за учебные пять дней допустимо проводить шесть уроков также за счет урока по физической культуре. Ученики 5-6 классов обучается максимум шесть уроков, а учащиеся в 7-классники и 11- классники - не более семи уроков в течение одного школьного дня. Среда или четверг считается облегченным днем с целью предупреждения переутомления. Длительность одного занятия - 45 минут.

Расписана и длительность школьных перемен - минимум десять минут между каждым предметом. После второго или третьего занятия должна быть большая перемена, которая длится от 20 до 30 минут.

В новых правилах указано, как должны быть расставлены парты. Например, маленькие ставят ближе к доске, а большие - дальше от нее. В список запрещенных предметов мебели в учебном кабинете попали табуретки и скамейки.

Диагональ интерактивной доски по новым правилам составляет минимум 165,1 сантиметров. Самая маленькая диагональ для экрана компьютера или ноутбука - 39,6 сантиметров, для планшета - 26,6 сантиметров.

Отдельным блоком рассматривается электронные программы занятий школьников.

- интерактивной доской для детей до 10 лет нельзя пользоваться более 20 минут, детям старше 10 лет - более 30 минут,

- компьютером для детей 1-2 классов нельзя пользоваться более 20 минут, для учеников 2-4 классов не более 25 минут, для учеников 5-9 классов не более 30 минут, для учеников 10-11 классов не более 35 минут.

Во время уроков необходимо проводить короткие физкультурные зарядки, упражнения для глаз, контролировать положение спины и позвоночника ребятишек. Отмечается, что все гаджеты нужно протирать дезинфицирующим раствором ежедневно. Занятия старшеклассников регламентированы временем и заканчиваются не позже шести 18.00, а урок обязан уложиться строго в 40 минут.

Также в документе прописано, что школьников с симптомами ОРВИ на занятия не пустят. Их примут за парты только со справкой о здоровье от медика.

По новым правилам Роспотребнадзора на итоговую запрещено проводить более одного экзамена в день, а ждать его начала нельзя более получаса.

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роспотребнадзорновые правила для школобучение коронавирус
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