В Индии вспышка таинственной лихорадки убила 24 детей

В Индии произошла вспышка неизвестной лихорадки. Как сообщают местные СМИ, общее число детей в районе Палвал в Харьяне, убитых неизвестным вирусом, выросло до 24. Известно, что трое ребятишек скончались в больнице. Эксперты в области здравоохранения в северном регионе Индии выясняют причину их заболевания. Эксперты уже начали собирать образцы крови в попытке выяснить, какая болезнь распространяется по региону.
В пятницу от неизвестного вируса погибли три семилетних мальчика. А самой маленькой жертве было всего лишь три месяца и девять дней. Как говорят родители, у детей были симптомы вируса прежде до госпитализации. Родители пятничных жертв заявили, что их малыши погибли в течение нескольких часов после поступления в больницу.
Родители другой жертвы сказали, что их ребенок был объявлен мертвым всего через несколько часов после того, как они впервые сошли с высокой температурой.
Известно, что начальные симптомы лихорадки включают боли в суставах, головные боли, обезвоживание и тошноту. Вызывает беспокойство тот факт, что «таинственная лихорадка» — не единственный вирус, поразившая Индию в последние месяцы.