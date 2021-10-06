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В Индии вспышка таинственной лихорадки убила 24 детей

3:51:3910/6/2021Фото: pixabay
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В пятницу от неизвестного вируса погибли три семилетних мальчика. А самой маленькой жертве было всего лишь три месяца и девять дней.

Трое детей, умерли во время лечения в больнице
Трое детей, умерли во время лечения в больнице

В Индии произошла вспышка неизвестной лихорадки. Как сообщают местные СМИ, общее число детей в районе Палвал в Харьяне, убитых неизвестным вирусом, выросло до 24. Известно, что трое ребятишек скончались в больнице. Эксперты в области здравоохранения в северном регионе Индии выясняют причину их заболевания. Эксперты уже начали собирать образцы крови в попытке выяснить, какая болезнь распространяется по региону.

В пятницу от неизвестного вируса погибли три семилетних мальчика. А самой маленькой жертве было всего лишь три месяца и девять дней. Как говорят родители, у детей были симптомы вируса прежде до госпитализации. Родители пятничных жертв заявили, что их малыши погибли в течение нескольких часов после поступления в больницу.

Родители другой жертвы сказали, что их ребенок был объявлен мертвым всего через несколько часов после того, как они впервые сошли с высокой температурой.

Известно, что начальные симптомы лихорадки включают боли в суставах, головные боли, обезвоживание и тошноту. Вызывает беспокойство тот факт, что «таинственная лихорадка» — не единственный вирус, поразившая Индию в последние месяцы.

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смертьвирусубийство детейтаинственная лихорадка
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